Une pratique qui évolue au fil du temps

Le Regroupement des Centres d’Alphabétisation Mot à Mot a célébré ses 40 ans de travail dans la communauté ce mois d’avril. Les près de 120 membres répartis à travers les municipalités de Saint-Ambroise, Bégin, St-Charles-de-Bourget et Shipshaw ont dû revoir leurs formations ces dernières années, notamment avec la technologie qui évolue rapidement et par le rajeunissement de la clientèle.

« Lorsque le regroupement a débuté ses activités, les gens qui avaient besoin de nos services s’inscrivaient et nous allions chez eux pour les aider avec la lecture et l’écriture, bénévolement. Et comme il commençait à y avoir beaucoup de demandes pour les services, on est allé chercher le programme Jeunesse Canada au travail, ce qui nous a permis de nous établir au sein des trois municipalités à l’époque. Depuis, on est là ça fait 40 ans, chose qu’on n’aurait jamais cru possible », raconte la présidente du conseil d’administration du regroupement, Linda Villeneuve, qui est retraitée depuis sept ans.

Changement de clientèle

Avec les années, Mme Villeneuve a remarqué un changement dans la clientèle qui requérait les services des centres, que ce soit en français ou en mathématique.

« Au départ, c’étaient surtout les personnes âgées, qui n’étaient pas allées beaucoup à l’école, dû au travail de la ferme entre autres. On s’est rendu compte qu’il y avait toutefois définitivement un besoin chez les personnes plus jeunes, notamment avec les enfants, parce que les notions académiques et certains termes ont énormément changé. Des jeunes mamans et des jeunes papas viennent donc pour pouvoir mieux aider leurs enfants avec leurs devoirs par exemple », mentionne-t-elle.

L’utilisation de l’informatique étant maintenant omniprésente dans la majorité des tâches quotidiennes, des formations sont offertes pour aider les personnes du troisième âge à comprendre comment utiliser la technologie.

« Tout se fait beaucoup par Internet maintenant, ce n’est pas évident pour tout le monde. Effectuer des mises à jour, se servir de certains logiciels, souvent les gens se retrouvent mal pris avec ça. On fait faire des exercices en ligne également. »

Les jeunes retraités se font aussi de plus en plus nombreux, autant pour socialiser que pour participer à des conférences traitant de différents sujets. Il s’agit même d’une option convoitée par les femmes ou les hommes qui n’ont pas les acquis nécessaires pour compléter un diplôme d’études professionnelles (DEP).

Les Centres Mot à Mot conduisent parallèlement des apprentissages par projet, une pratique intéressante qui permet à la clientèle de mettre leurs notions en pratique.

« Il y en a qui ont écrit leurs mémoires. D’autres ont rédigé un livre de recettes, qu’ils ont pu remettre en cadeau ensuite. Et à chaque année, ils vont produire un calendrier personnalisé, où ils vont y inscrire certaines dates importantes à retenir pour eux », précise Linda Villeneuve.