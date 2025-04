Satisfait malgré l’élimination hâtive

Deux jours après la défaite en six rencontres contre l’Océanic de Rimouski, l’organisation des Saguenéens de Chicoutimi a fait le bilan de la dernière campagne, qui s’est avérée positive malgré l’élimination au deuxième tour éliminatoire.

Le directeur des opérations, Serge Proulx, a tenu à souligner l’apport de plusieurs personnes qui n’ont pas compté les heures de travail à l’extérieur de la patinoire. De plus, les assistances ont connu la troisième meilleure augmentation de tout le circuit avec 17,86% pour une moyenne de 3263 spectateurs par match lors des rencontres du calendrier régulier. En ajoutant les séries éliminatoires, un grand total de 124 160 personnes a assisté aux rencontres, soit une moyenne de 3356.

Au niveau hockey, l’entraîneur-chef et directeur-général, Yanick Jean, a rappelé l’évolution de l’équipe par rapport à la saison précédente. « Après l’élimination en quatre matchs contre Cape Breton, on devait apporter un peu de robustesse et d’expérience. De plus, l’arrivée de vétérans comme Gaudet et Gagnon a amené beaucoup de confiance dans le vestiaire ». Le grand manitou des Bleus a souligné le travail de la profondeur de son équipe lors de la perte de Maxim Massé et Kassim Gaudet pendant plusieurs semaines.

M. Jean a également ramené le côté physique dans la série contre Rimouski. « Plus la saison progressait, on voyait nos joueurs être plus engagés physiquement. C’est de bon augure pour la prochaine saison. Toutefois, à certaines occasions, on a manqué de maturité. On va corriger le tir dès le prochain camp d’entraînement », décrit-il.

Le format des séries est également revenu sur la table. « Malgré une bonne place au classement, on savait que les chances d’affronter un club comme Rimouski pouvaient arriver tôt. Je crois qu’on s’est tout de même bien débrouillé », affirme Yanick Jean.

À savoir ce qui s’en vient pour la prochaine campagne, il est encore trop tôt pour Yanick Jean de dévoiler à quoi va ressembler l’équipe. Pour l’instant, Emmanuel Vermette et Peteris Bulans sont déjà confirmés comme joueurs de 20 ans. Pour ce qui est des transactions, aucune n’est encore conclue pour l’instant.

Moitié-moitié

Les dernières rencontres éliminatoires ont véritablement fait exploser la cagnotte offerte à chaque rencontre de l’équipe. Alors que les montants ont dépassé les 10 000$ la saison dernière, ceux de cette année ont atteint des sommets jamais vus au niveau junior.

Serge Proulx a rappelé que tout l’argent amassé dans le moitié-moitié s’en va uniquement dans le fonds d’étude des joueurs de l’équipe. Le président, Richard Létourneau, a tenu à souligner que c’est le gouvernement qui permet à chacune des équipes de ne pas avoir de maximum dans leur loterie. Le montant total de 950 000$ amassé est de très loin au-dessus des attentes. « On va se pencher à savoir ce qu’on peut faire avec ce montant. Mais chose sûre, on ne peut pas se servir de cet argent pour le roulement normal de l’équipe. »

Départ important

Serge Proulx a tenu à rendre hommage à Diane Girard, qui a œuvré dans l’organisation administrative pendant plus de 34 ans et qui a dû quitter l’équipe en octobre dernier en raison de la maladie. On sentait l’émotion à travers ses paroles et avec raison.