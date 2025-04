375 stationnements retranchés, mais il y a des solutions

Les travaux préparatoires du nouveau bloc opératoire de l’hôpital de Chicoutimi, débutés lundi dernier, engendreront bien des répercussions sur le déplacement des employés jusqu’en octobre prochain. En effet, ce sont près de 375 cases de stationnement qui seront amputées d’ici la mi-mai. Toutefois, les 630 espaces que prodiguera le stationnement à étages, qui en est à 70% d’avancement, permettront de compenser ces pertes.

Rappelons que l’aménagement du nouveau stationnement à étages, qui sera construit sur trois niveaux, constitue la première phase du projet du bloc opératoire. Le budget de près de 64 M$ alloué aux travaux est respecté.

« Il s’agit d’un projet collectif. C’est certain que chaque étape viendra avec son lot de défis, on le voit actuellement avec cette phase du projet qui vient entrecroiser celle du stationnement. On invite bien évidemment tous nos employés, médecins et gestionnaires à collaborer. Déjà, la population est très compréhensive à l’égard de tout ça », mentionne la conseillère cadre aux communications et relations médias pour le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mélissa Bradette.

Elle réitère que le revêtement extérieur du stationnement, l’électricité, la plomberie et l’asphaltage demeurent à finaliser, alors qu’une esplanade sera ajoutée. Les travaux préparatoires du bloc opératoire comprennent notamment le déplacement d’une conduite d’approvisionnement en eau et de la conduite d’alimentation en gaz naturel, la démolition de l’ancien CPE ainsi que l’excavation et l’amélioration des sols. Le dépôt des plans et devis préliminaires est prévu pour septembre prochain.

Les usagers priorisés

Les usagers sont priorisés au sein de ces démarches, et des mesures seront prises éventuellement pour dédier une place à ces personnes-là, assure Mélissa Bradette.

« Les gens vont généralement se stationner vers l’urgence, mais là ça serait vraiment délimité et bien identifié, avec des espaces entièrement réservés aux visiteurs. On recommande aussi à ceux qui ont des rendez-vous de se faire reconduire par quelqu’un d’autre, ce qui peut être une option facilitante. »

Pour ce qui est des employés, plusieurs moyens alternatifs ont et seront mis en place pour qu’ils puissent se rendre à l’hôpital plus facilement.

« On a des espaces de stationnement gratuits au Centre Georges-Vézina. Il y a également un système de navette aussi gratuit, qui leur permet de se rendre directement devant la porte des employés côté Jacques-Cartier. Et pour s’assurer de répondre efficacement à la demande prochainement, on va augmenter le nombre de navettes et diversifier les heures d’arrivée et de retour, du lundi au vendredi », émet-elle. Actuellement, le système de navette transport environ 130 employés quotidiennement.

Des partenaires comme le Cégep de Chicoutimi et l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) ont accepté de céder une partie de leur stationnement, la fin de session étant imminente. Le CIUSSS paie aussi le laissez-passer mensuel pour que les employés qui se tournent vers le transport collectif puissent avoir accès aux autobus de la Société de transport du Saguenay (STS).

« Il y a plusieurs de nos employés qui se déplacent à vélo, notamment avec la belle saison qui arrive. C’est pourquoi on a décidé d’ajouter une vingtaine d’espaces sécurisés pour les bicyclettes. Les personnes qui auraient le besoin de se rendre à leur voiture dans les heures où il n’y a pas de navettes ont par ailleurs accès à un service de taxi gratuit », souligne-t-elle.