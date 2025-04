Les travaux avancés à près de 75%

Le nouveau centre de prélèvements et de vaccination, qui prévoit ouvrir ses portes à la fin du mois de mai prochain, commence à prendre forme plus concrètement sur la rue Gallichan à Jonquière. Près de 75% des travaux de construction ont été réalisés jusqu’à maintenant.

Rappelons que Gagnon Frères Immeubles était l’un des deux soumissionnaires dans ce dossier, et que le CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean est l’instigateur du projet, estimé à 4,6 M$. Les services de dépistage seront finalement accessibles dès le 10 juin, alors que le carnet de rendez-vous devrait se remplir tranquillement à partir du 13 juin pour la vaccination.

« Gagnon Frères a obtenu l’appel d’offres, puis s’est rapidement mis à la construction. Nous n’avons pas de délai en particulier, mais on est vraiment dans les temps qui étaient prévus », mentionne la directrice des opérations, vaccination et dépistages pour le CIUSSS régional, Josée Roy Gagnon.

La nouvelle bâtisse aura une superficie de 12 000 pieds carrés, ce qui constitue un espace plus que suffisant pour pouvoir y prodiguer les soins adéquats, en plus d’être adapté au volume de clientèle qui se trouve à Jonquière.

« Chaque point de services locaux est différent en ce sens-là », ajoute Mme Roy Gagnon. À terme, ce sont sept PSL qui auront vu le jour sur le territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, dont à Chicoutimi, La Baie, Alma, Dolbeau-Mistassini, Roberval, St-Félicien et bientôt dans l’arrondissement jonquiérois, celui qui remplacera les installations temporaires du Centre Jonquière en place depuis le printemps 2022.

Des services de prévention seront au fur et à mesure ajoutés en fonction des besoins de chaque réseau local de services, comme en témoigne la directrice des opérations.

« Tranquillement, on va en ajouter de plus en plus, pour permettre à la population de prendre en charge sa propre santé. Donc on décide quand on veut aller se faire vacciner pendant la campagne, on décide quand on veut aller faire notre prélèvement sanguin, il y a du stationnement qui n’est pas payant. C’est vraiment dans cet esprit-là qu’on a mis en place les PSL. »

Dans les quatre derniers mois, 68 000 personnes ont été vaccinées contre l’influenza, alors que 58 000 personnes ont été vaccinées contre la Covid-19 parmi les sept points de services. À Chicoutimi seulement, de 600 à 800 vaccins sont dispensés chaque jour, en plus de 600 prélèvements.