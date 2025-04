Makabon, Prix du public et Fromagerie-Boulangerie Médard, Coup de cœur du jury

Les entreprises Makabon d’Alma et la Fromagerie-Boulangerie Médard de Saint-Gédéon se sont illustrées ce soir lors du Gala des Grands Prix 2025 organisé par la Table agroalimentaire du Saguenay–Lac-Saint-Jean à l’Hôtel du Jardin de Saint-Félicien.

Makabon a remporté le Prix du public, tandis que la Fromagerie-Boulangerie Médard est repartie avec le Coup de cœur du jury.

L’évènement visait à souligner le travail et l’excellence des entreprises du secteur et 10 entreprises lauréates ont été récompensées.

Makabon, avec sa gamme traditionnelle de macarons, a obtenu le plus de votes du public dans le cadre d’un concours officiel organisé en collaboration avec les 11 marchands IGA de la région.

De son côté, la Fromagerie-Boulangerie Médard a été sélectionnée pour son écoute de la clientèle, son esprit d’innovation, son accueil chaleureux et son modèle inspirant d’intégration de la relève familiale.

« Ce gala, c’est bien plus qu’une remise de prix, a déclaré Nancy Ouellet, directrice générale de la Table agroalimentaire du Saguenay–Lac-Saint-Jean. C’est un moment pour reconnaître le travail colossal des entreprises d’ici et pour leur dire merci de faire vivre nos terroirs avec autant de fierté et d’audace. »

Autres catégories

Les autres gagnants du Gala 2025 par catégories sont :

Nouvelle entreprise présentée par Le Créneau d’Excellence Agroboréal Cosmo Lyo, pour son projet audacieux de lyophilisation de petits fruits nordiques. Une jeune entreprise qui a su se démarquer par son originalité, son image de marque forte et sa capacité à valoriser les produits d’ici dans des collations innovantes et accessibles.

Catégorie Développement de nouveaux marchés hors région présentée par Serdex International Norbleu, grâce à une stratégie d’expansion bien pensée, l’entreprise a conquis de nouveaux marchés au Québec et au Canada. Le jury a salué la diversification de ses marques, son dynamisme commercial et sa capacité à mettre en valeur les petits fruits du Saguenay–Lac-Saint-Jean à grande échelle.

Catégorie Pratiques responsables présentée par Agrinova Nutrinor, entreprise coopérative phare de la région avec un modèle inspirant en matière de développement durable. Ses pratiques responsables sont ancrées dans sa culture d’entreprise et ses efforts concrets ont un impact majeur sur l’environnement, la communauté et l’économie régionale.

Catégorie Investissement stratégique présentée par La Ruche Saguenay-Lac-Saint-Jean Ail du Moulin pour la création d’une usine de transformation à Chicoutimi. L’entreprise augmente ainsi sa capacité de production et ouvre ses installations à d’autres producteurs locaux. Un projet structurant pour l’entreprise et porteur pour l’ensemble de la filière agroalimentaire régionale.

Catégorie Contribution à l’offre touristique régionale présentée par Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean Tournevent, pour son Économusée des huiliers de Tournevent qui est bien plus qu’un lieu de visite : c’est une véritable immersion dans l’univers des grains nordiques. Le jury a été séduit par l’ampleur du projet, la qualité de l’expérience client et la diversité des activités offertes.

Catégorie Efforts d’achat en produits locaux – Entreprises présentée par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec KWE Cocktails, où l’approvisionnement local n’est pas un choix, c’est une mission. L’entreprise se démarque en mettant en valeur les petits fruits, les aromates et les ingrédients du terroir québécois, en plus d’en faire un argument fort dans sa stratégie marketing.

Catégorie Efforts d’achat en produits locaux – Détaillants présentée par les éleveurs de porcs des Deux-Rives IGA Catherine Verreault, une épicerie qui multiplie les gestes concrets pour soutenir les producteurs d’ici. Entre les formations offertes aux employés et les espaces dédiés aux produits locaux, jusqu’à l’accueil de kiosques de maraîchers dans son stationnement, IGA Catherine Verreault est un modèle d’engagement.

Catégorie Collaboration HRI x Entreprise agroalimentaire présentée par Aliments du Québec au menu Cosmo Lyo Le Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay, qui, en intégrant les produits lyophilisés de Cosmo Lyo dans ses écoles, a fait découvrir à plus de 10 000 jeunes la richesse des produits d’ici, tout en stimulant leur curiosité alimentaire et en tissant des liens avec les parents.