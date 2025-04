Bientôt la fin définitive des dégâts d’eau

Les citoyens du quartier Dubose vont enfin pouvoir respirer d’aise. Après un an et demi de discussions avec la Ville, les problèmes de dégâts d’eau à répétition sur cette rue de Jonquière pourraient bien être réglés d’ici la fin de l’été.

Le Quotidien rapporte qu’une réunion a été tenue la semaine dernière pour présenter aux principaux intéressés les plans, les travaux qui seront entrepris pour la réfection du système d’aqueduc et les échéanciers envisageables. Les appels d’offres ont été lancés et la date limite des soumissions est le 25 avril prochain. Le conseiller Carl Dufour estime que les travaux pourraient débuter en juin, et devraient durer cinq à six semaines. L’ingénieur espérait finir avant les vacances de la construction. Les coûts approximatifs sont évalués entre 850 000 $ et un million. Rappelons que dès que la région subissait de fortes pluies, les sous-sols de plusieurs citoyens du quartier se remplissaient d’eau. Deux gros événements de refoulement d’égouts restent ancrés dans la mémoire des résidents du secteur, l’un en 2019, l’autre en 2023. Mardi soir, les citoyens de Dubose étaient de retour devant le conseil d’arrondissement de Jonquière, mais cette fois dans le but de remercier les conseillers pour leur travail dans le dossier.