Le CSS des Rives-du-Saguenay refait ses devoirs

Après avoir été refusé en 2024 par le Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air (PAFIRSPA), le projet de complexe d’athlétisme de l’école secondaire Charles-Gravel revient dans les cartons du Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay. Ce dernier refait ses devoirs en présentant une nouvelle mouture, comportant des coûts coupés de moitié par rapport à la 1e version, qui était évaluée à 10 M$.

Précisons que le 1er projet comportait deux terrains de volleyball sur sable et un autre dédié au basketball, en plus d’une nouvelle piste d’athlétisme et un terrain de football et du gazon synthétique. En entrevue au Quotidien, la porte-parole des Rives-du Saguenay, Léanne Châteauneuf, parle d’un nouveau projet comportant du vrai gazon, et un coût révisé de 5 M$. Le fait de refaire ses devoirs dans le dossier a aussi permis au centre de services scolaire de songer à un partenariat financier avec la Ville de Saguenay, question de rendre les terrains projetés accessibles à tous, pour des parties ou des tournois. Le président de la Commission des sports et du plein air, Michel Thiffault, juge qu’il s’agit d’une très belle idée et que ce type de collaboration est bien intéressante. Le centre de services scolaire poursuit entre-temps ses démarches dans le but de trouver d’autres investisseurs, publics ou privés.