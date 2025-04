Vols en soirée prévus jusqu'au 2 mai prochain

La 3e Escadre de la Base de Bagotville annonce que des appareils CF-18 effectueront des vols d’entraînement militaire en soirée à partir de ce lundi, au cours des trois prochaines semaines, jusqu’au 2 mai inclusivement.

Les vols seront effectués dans les corridors habituels. Au cours de ces vols en soirée, le circuit de décollage sera effectué au nord de l’aéroport, au-dessus des logements militaires. Ce changement a été mis en place pour éviter les risques engendrés par une grue et autres équipements en hauteur situés sur les chantiers de construction pour la nouvelle zone d’alerte et la modernisation des infrastructures de la base. La population environnante pourrait entendre légèrement plus de bruit qu’à l’habitude. Les vols cesseront au plus tard à 23 h pendant cette période. Les entraînements auront lieu dans un environnement contrôlé et sécuritaire et n’auront aucun impact sur la population, autre que le bruit des CF-18. Le but de ces vols est d’assurer le maintien des compétences de nuit des pilotes de Bagotville afin de conserver l’efficacité opérationnelle et ainsi être prêts à toute éventualité.