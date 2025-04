Après la SAQ, la Banque Nationale quittera la rue Racine

Après le départ annoncé de la succursale de la Société des alcools de la rue Racine, voilà que la succursale de la Banque Nationale en fera de même, et ce dès le 8 août prochain.

Les activités de la succursale déménageront dans celle située sur le boulevard Talbot. Une publication à cet effet sur la page Coalition avenir Chicoutimi a été commentée par des clients de la banque de la rue Racine, qui mentionnent avoir reçu une lettre comme quoi on commençait à les rediriger vers l’autre succursale. La conseillère du centre-ville de Chicoutimi, Mireille Jean, est certes déçue de la décision, mais l’accepte mieux que celle concernant le départ de la SAQ de la rue Racine.

« Je suis très désappointée. En même temps, on sait qu’il y a une refonte ou une réflexion actuellement au sujet du service bancaire. C’est une réorganisation naturelle, même si on est très déçu. Ce n’est pas le même niveau par exemple lorsqu’on entend parler de la fermeture de la SAQ. On en parle peu, je trouve, lorsqu’il y a un commerce qui ouvre. Il y a de beaux petits commerces qui s’installent dans le centre-ville avec des promoteurs dynamiques qui nous amènent des inusités, des choses inédites et surprenantes », mentionne-t-elle.

La mairesse de Saguenay, Julie Dufour, se montre aussi compréhensive du contexte dans lequel cette décision d’affaires survient.

« Clairement que c’est désolant, mais en même temps il y aura une grande réflexion à Ville de Saguenay sur toutes nos catégories d’usage dans les centres-villes, à savoir qu’est-ce qui suscite de l’achalandage », assure-t-elle.