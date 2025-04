Deuxième édition du Salon des minéraux de la région

Les amateurs de minéraux et de pierres se verront à nouveau comblés les 26 et 27 avril prochain, alors que se tiendra la 2e édition du Salon des minéraux du Saguenay-Lac-Saint-Jean, en partenariat avec la mine Niobec. L’exposition aura lieu une fois de plus à la salle multifonctionnelle de Saint-Honoré, au coût minime de 5 $.

Le nombre de visiteurs ayant surpassé toutes les attentes lors de la première édition, le président du Club de Minéralogie du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Dominic Marcil, se dit plus qu’heureux de pouvoir remettre l’événement une seconde fois.

« L’an passé, on s’attendait peut-être à un 500 visiteurs, mais finalement on aura eu tout près de 1 500 visiteurs. Ce fut un succès total. On était surpris, mais surtout content, parce que ça démontre qu’il y a un intérêt grandissant dans la région. Beaucoup d’enfants débutent leurs propres collections. On remarque aussi qu’ils sont de plus en plus informés et instruits concernant la minéralogie », mentionne-t-il. M. Marcil évoque le fait que cet engouement a permis au Club de minéralogie d’hausser son nombre de membres à 100, auparavant de 35.

La même formule sera répétée cette année, alors que 20 à 25 personnes en provenance de l’extérieur de la région seront de passage pour offrir une expérience immersive aux visiteurs, à la découverte d’une variété impressionnante de types de minéraux pour tous les goûts.

« Il y a des gens qui vont aimer les minéraux pour les fossiles, d’autres pour les bijoux, les collections, l’artisanat. On en a vraiment pour tout le monde. On espère que le public sera au rendez-vous durant ces deux journées, parce que c’est beau à voir, on se rempli les yeux, on rêve, mais c’est également l’occasion pour poser des questions, se renseigner et faire des achats », ajoute le président, spécifiant aussi que les kiosques auront chacun leur spécialité, qu’il soit axé sur le quartz qu’est l’améthyste, les pierres du Québec ou encore les fossiles.

Le département de minéralogie de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) sera présent, de même que l’Association des Prospecteurs du Nord du Québec (APNQ). Les visiteurs sont invités à s’y rendre le samedi entre 9h et 17h et le dimanche, de 9h à 15h30. Dominic Marcil espère pouvoir accueillir 2000 personnes.

La région, propice et riche en minéraux

Le président affirme par ailleurs que le Saguenay-Lac-Saint-Jean est la région parfaite pour s’adonner à ce loisir, ainsi que pour en exploiter les richesses qui s’y trouvent.

« On possède beaucoup de sites au Saguenay et au Lac-Saint-Jean pour l’exploitation de minéraux, la preuve qu’on n’est pas obligé de se rendre aux quatre coins du monde. Il y a des minéraux exceptionnels à Saint-Honoré, à Saint-Fulgence, à Alma, à Métabetchouan avec Cristal du Lac. On est envié par les autres régions, ce pourquoi nombreuses sont les personnes qui viennent ici pour l’événement et pour d’autres besoins un peu partout », énonce-t-il.

Rappelons que le Club de minéralogie du Saguenay-Lac-Saint-Jean a été créé en 1999, et offre diverses conférences une partie de l’année sur des sujets accessibles à tous. Les membres de la formation, accompagnés des interclubs du Québec, parcourent la province pour effectuer de la cueillette de minéraux sur des sites miniers ou autres de façon sécuritaire.