Des résultats concluants pour le site baieriverain

Des travaux pour contrer l’érosion de la berge de la baie des Ha! Ha! ont été effectués aux abords du parc de la Consol, à La Baie, durant l’été 2024. Ces travaux ont été effectués par le Comité ZIP Saguenay-Charlevoix, qui fait état des résultats obtenus jusqu’à maintenant.

Rappelons que depuis quelques décennies, ce site, qui était autrefois occupé par la papetière Abitibi-Consolidated, a subi une détérioration importante sur le plan écologique. Le manque de végétation a notamment contribué à l’érosion. Ce projet a donc permis de restaurer une grande partie du marais côtier et de la prairie humide adjacente au parc, ainsi qu’en bordure du Saguenay.

« On s’est d’abord fait approcher par la Ville de Saguenay, qui met en place un parc dans cette zone-là. On est ensuite aller chercher du financement auprès du Programme Affluents Maritime (PAM) du gouvernement du Québec. On a commencé plus tard à développer ce projet, dans l’objectif de redonner au site un état plus naturel », mentionne le chargé de projet et membre du Comité ZIP Saguenay-Charlevoix, Philippe Gagné.

Pour assurer la pérennité des aménagements, le marais côtier a été végétalisé sur une surface totale de 1138 mètres avec des élymes des sables, et plus de 1250 arbres et arbustes ont été plantés dans la bande riveraine. M. Gagné soutient que l’ajout de verdure permet entre autres une meilleure stabilisation du sol, ce qui était nécessaire d’effectuer dans ce cas. Cette intervention a également permis la création de nouveaux habitats pour la faune, en plus de privilégier la biodiversité des espèces végétales du coin. Le travail n’est cependant pas terminé, confirme le chargé de projet.

« Les travaux pour contrer l’érosion ne sont pas tout à fait finis, puisqu’il nous reste un talus sur une partie de la plage à prendre en charge. Les prochaines étapes consistent à installer une moitié de plusieurs sapins qui ont été laissés à l’écocentre après les Fêtes, c’est-à-dire qu’on va couper les branches d’un côté, et on déposera ce qui reste des sapins sur la berge. Ça va servir à la rétention des sédiments », précise-t-il.

Ce dernier affirme que le fruit des efforts du comité pourrait être constaté dès cet été, mais qu’aucune étude ne sera effectuée, pour l’instant. La date de fin des travaux n’a pu être spécifiée, cependant, Philippe Gagné souligne que le tout devrait être terminé pour le mois de juillet.

Évoquons parallèlement le fait que les améliorations apportées au site de la Consol se poursuivent rondement depuis l’été dernier, alors que Saguenay y a déjà investi une somme de 3 M$ pour l’installation d’une rampe de mise à l’eau et pour l’aménagement d’une piste cyclable. La mise en place d’un indicateur de marées et du mobilier urbain, ainsi que l’alimentation du secteur en eau et en électricité étaient des projets dans les cartons. De plus, d’ici trois à quatre ans, un pavillon d’accueil devrait aussi être bâti près de la rampe de mise à l’eau.