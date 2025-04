1 M$ confirmés pour l’épicerie communautaire de Falardeau

La Coopérative de Solidarité de Falardeau franchit une autre étape majeure dans le développement de son projet d’épicerie communautaire. Après avoir récemment reçu la confirmation d’une subvention de 150 000$ de la part de Québec, voilà qu’une somme totale d’un million de dollars a été confirmée, grâce à l’appui de partenaires publics et privés.

Rappelons qu’un mandat clair avait été donné par les membres de la Coop de Solidarité de Falardeau au conseil d’administration le lundi 24 mars dernier en assemblée générale, dans le but de doter la localité de 3 000 citoyens, d’une épicerie. Après discussion, 77 membres se sont prononcés lors d’un vote, dont 75 pour l’option d’une construction neuve en face de la pharmacie sur le boulevard Saint-David. La seconde option, estimée à 2 M$ et soumise par la municipalité, parlait de rénover le bâtiment de l’ancien dépanneur Desgagné pour y accueillir l’épicerie.

« Le tout s’est concrétisé durant la période des Fêtes, jusqu’en janvier. Pendant que la municipalité faisait des démarches de son côté en évaluant diverses options, nous, du C.A, nous avons été approchés par un promoteur qui nous a proposé une construction neuve à un coût moindre, en plus d’un don qui allait venir équivaloir à la subvention de Québec. À ce moment-là, on avait deux scénarios devant nous. On a voté ensuite en assemblée générale », raconte l’administratrice et responsable des communications de la Coop, Julie Palin.

À l’aide financière du gouvernement provincial s’ajoute donc maintenant une subvention de 420 000$ accordée par la bannière Métro, ainsi qu’un don de 500 000$ provenant d’un investisseur privé, pour un total de 1 070 000 de dollars confirmés à ce jour.

« Avec nos subventions, on se dirige vers nos institutions bancaires pour être financés, dans le but de pouvoir débuter la construction le plus rapidement possible », évoque Mme Palin, ajoutant, sans élaborer sur la date précise, que le projet pourrait commencer à voir le jour à la fin de l’année 2025 ou au début 2026.

D’ici là, la Coop poursuit activement ses démarches en vue de l’obtention d’un prêt de 2 M$, nécessaire à la réalisation complète du projet, estimé à 3 M$. Entretemps également, l’équipe s’agrandira, les membres étant en pourparlers avec deux personnes qui pourraient éventuellement venir combler les deux postes par intérim, qui sont vacants.

Projet en deux phases

Outre la construction d’un bâtiment neuf, une deuxième phase viendra compléter l’offre de service et sera davantage orientée vers les adeptes de motoneiges et de véhicules tout terrain (VTT), comme en témoigne Julie Palin.

« On va pouvoir entre autres aller chercher de l’essence et du propane. C’est certain que l’offre en essence est intéressante, mais ne couvre pas nécessairement tous les véhicules de loisirs de ce type, parce qu’il n’y a pas de sentiers. Comme on a beaucoup de touristes, on trouvait ça important d’aller bonifier cette offre, et si nous avions choisi l’option de s’installer dans l’ancien dépanneur, nous n’aurions pas pu faire ça, puisque le propriétaire possède des clauses de non-concurrence sur l’essence », mentionne-t-elle.