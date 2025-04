Saguenay se dit prête à recevoir les Jeux du Canada d’hiver 2031

C’est lors de la séance du conseil de ville de Saguenay, qui avait lieu à La Baie mardi, qu’il a été proposé que la candidature de la ville pour les Jeux du Canada d’hiver de 2031 aille de l’avant. Une résolution en ce sens, lue par le président de la Commission des sports Michel Thiffault, a été proposée et acceptée à l'unanimité par tous les conseillers. Le fait que Saguenay puisse être choisie permettrait à Saguenay de se faire un nom à l’échelle sportive nationale.

Selon Michel Thiffault, les montants précis concernant les dépenses de la ville afin que Saguenay puisse accueillir ces jeux demeurent inconnus, mais il souligne aussi que la ville doit tout d’abord avoir une candidature convaincante.

« Financièrement, nous ne sommes pas encore rendus là. 2031, c’est dans six ans, il y a encore beaucoup de temps à venir et il y a beaucoup de retombées économiques. Oui, il va y avoir des montants, mais nous ne sommes pas rendus là. Ce qui est important en ce moment, c’est de monter une structure et une candidature solides et pour l’instant, ça va très bien ».

Pour ce qui est de la candidature, Saguenay serait à la phase 1 du projet. Des investissements de près de 250 000 $ sont à envisager, avec la création d’une équipe créée par la ville pour gérer les dépenses liées aux jeux. Selon le président de la Commission des finances, Michel Potvin, une équipe de gestion permettrait d’éviter des erreurs logistiques et monétaires, surtout en ce qui concerne l’aspect des logements.

« Une équipe de gestion qui va aller chercher des subventions, qui va être capable de contrôler les dépenses (…) Les dépenses, ça peut finir à dix millions, ça peut finir à vingt pis ça peut finir à trente si tu veux. Faut que tu contrôles les dépenses. Juste pour le logement, les dépenses vont être énormes là-dedans (le projet). C’est un item ultra-important. On n'a pas tous du logement, donc il faut être capable de l’actualiser », conclut pour sa part l’argentier de la ville. Rappelons que les prochains Jeux du Canada d’hiver auront lieu à Québec en 2027.