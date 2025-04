Mario Simard demande l'inscription d'Arvida à l'UNESCO avant 2026

Le candidat bloquiste dans la circonscription de Jonquière, Mario Simard, réitère son appui pour qu’Arvida soit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO avant le 100e anniversaire de la ville, en 2026.

C’est devant la bibliothèque publique, située dans le Carré Davis, que Mario Simard en a profité pour demander à Steven Guilbeault, actuel ministre de la Culture et de l’Identité canadienne, d’enclencher les démarches le plus rapidement possible pour célébrer le centenaire de la ville en même temps que son admission à l’UNESCO. Selon lui, l’inscription d’Arvida comme patrimoine mondial de l’UNESCO devrait dépasser la frontière partisane au sein de la Chambre des communes.

« J’invite l’ensembles des autres candidats à se prononcer de façon claire et sans équivoque, pour qu’en 2026, on ait la reconnaissance et qu’on soit sur la liste indicative du gouvernement fédéral », souligne M. Simard.

« Après l’adoption à l’unanimité de la motion le 27 février dernier par l’Assemblée Nationale, le gouvernement du Canada doit se prononcer », explique le candidat sortant dans Jonquière. Arvida demeure un chapitre unique de l’histoire industrielle, architecturale et culturelle du Québec. Sa portée historique en fait d’elle un site unique au monde.