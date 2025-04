Yannick Gagnon remet 16 000$ pour envoyer 46 athlètes à Granby

Un souper-bénéfice organisé par le député de Jonquière, Yannick Gagnon, et son équipe, a permis d'amasser 16 000$ pour envoyer gratuitement 46 athlètes des Olympiques spéciaux Québec-Saguenay aux Jeux d'été à Granby en août prochain.

« Les athlètes des Olympiques spéciaux sont pures et de fréquenter ces gens sincères et heureux me fait du bien. Cela me ramène au cœur de mon engagement politique, c’est-à-dire, avoir la chance de travailler pour les gens de ma communauté », mentionne le député jonquiérois.

La section locale des Olympiques spéciaux a interpellé le député de Jonquière à l'Assemblée nationale d'obtenir de l'aide financière pour envoyer les athlètes en Estrie cet été. L’objectif initial était de 5000 $.

Puisque la cause lui tient profondément à cœur, Yannick Gagnon a décidé de s’impliquer davantage dans l’organisation du souper afin de diminuer le coût de production. Pour ce faire, son équipe ainsi qu’une armée de bénévoles se sont mis à la recherche de commanditaires. Ils ont également effectué le service et l’animation durant la soirée.

Grâce à cette mobilisation, samedi soir dernier, au Centre communautaire de Jonquière devant 300 personnes, le député de Jonquière a eu le bonheur de dévoiler un montant de 16 000 $, à la surprise générale.