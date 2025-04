Quand les boissons non-alcoolisées charment toutes les générations

Ces dernières années et maintenant plus que jamais, un changement notable s’opère dans les habitudes de consommation: les boissons non-alcoolisées, jadis perçues comme une alternative marginale, connaissent aujourd’hui une véritable ascension auprès de toutes les générations.

C’est d’ailleurs un phénomène qui se fait ressentir beaucoup pour la succursale Gootzy à Jonquière, qui a aménagé sa section sans alcool en novembre 2023.

« Depuis l’ouverture, on a vu une grosse augmentation des ventes, parce que même dans la consommation on aide vraiment les gens à aller davantage vers le sans alcool. La tranche d’âge, c’est de 18 à 75 ans, tout type de personne peut venir s’en procurer », admet le directeur marketing, mais également gérant des boutiques Gootzy de Chicoutimi et d’Alma, Alexandre Bergeron.

À titre comparatif, près de 300 produits sans alcool étaient vendus il y a deux ans, alors qu’en décembre 2024, 1600 produits étaient sur les tablettes. Et nombreuses sont les raisons autant pour les jeunes que pour les moins jeunes, d’opter pour des bières ou cocktails zéro alcool.

« Pour avoir un style de vie plus sain, une consommation plus légère, puis certaines limitations comme la religion ou une grossesse, et les jeunes qui sont tout simplement plus consciencieux de leur état quand ils reprennent la route après une soirée. Le seul problème, c’est que souvent les gens vont penser qu’ils ne peuvent pas consommer autres choses que des boissons sans alcool. Tu peux quand même prendre une ou deux bières régulières puis continuer avec un produit zéro alcool, ça se fait ! », mentionne M. Bergeron, ajoutant que le prêts-à-boire sont notamment très populaires auprès de la clientèle.

Les carnets de commande se remplissent à toutes les semaines de nouveaux produits, aux dire du principal intéressé, signe de l’appréciation de ces consommations qui amènent un petit vent de fraicheur. En magasin, ce sont 95% des produits qui sont fabriqués au Québec, non-alcoolisés et alcoolisés confondus. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean est aussi à l’honneur, entre autres avec les produits de la Microbrasserie La Voie Maltée, Lion Bleu et Cidre Joli Rouge.

Parallèlement, Gootzy organise des dégustations gratuites les jeudis (sans alcool) et les vendredis (produits alcoolisés), pour permettre aux clients de découvrir leur prochain plaisir coupable. Des nouveautés s’en viennent aussi du côté de la succursale de Chicoutimi.

« On a une collaboration avec les saucisses de la charcuterie Ils en fument du bon, à Montréal, on est les seuls au Saguenay à l’offrir. Je n’en parle pas plus pour l’instant, mais plusieurs surprises et changements vont arriver bientôt », conclut Alexandre Bergeron.