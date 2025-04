La Ville de Saguenay lance une consultation publique afin de réécrire sa Politique culturelle. Sous le slogan « Ta vision, notre culture », cette démarche vise à bâtir une vision culturelle inclusive et représentative des réalités et aspirations de la communauté.

Du 2 avril au 30 juin, la Ville souhaite entendre l’ensemble de la population afin de créer une politique qui reflète la diversité des voix et des besoins. Autant les acteurs du milieu culturel que les résidents simplement curieux, peuvent participer. Les idées de chacun sont importantes. En parallèle, des actions seront menées afin de mieux comprendre leurs attentes et les enjeux auxquels ils font face. Une campagne de communication a été mise en place afin de sensibiliser la population à l’importance de cette démarche. Divers outils et plateformes seront utilisés, notamment les médias traditionnels, les réseaux sociaux et des initiatives de terrain. La Ville de Saguenay invite donc la population et les partenaires culturels à prendre part à cette démarche pour façonner l’avenir culturel de Saguenay en complétant le sondage en ligne à ville.saguenay.ca. Une version pour les jeunes de 19 ans et moins est également accessible.