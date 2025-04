Toujours pas de nouvel élément dans l’enquête menée par le Service de police de Saguenay (SPS), en lien avec la disparition il y a cinq jours de Lindsay “Lee” L’Heureux.

Le porte-parole du SPS, Carl Tremblay, mentionne que l’enquêteur au dossier confirme qu’il n’y a aucun nouvel élément relativement à cette disparition, malgré le fait que certains bruits courent comme quoi la jeune fille pourrait se trouver à Toronto, et pourrait avoir été entraînée contre son gré dans un réseau de prostitution.

Le SPS précise que ces éléments ne sont pas confirmés. En plus des médias, un avis de recherche a été partagé sur les réseaux sociaux. Selon les plus récentes informations, Lindsay a quitté le domicile familial le 28 mars dernier, tôt en matinée. Elle a supprimé le contenu de son ordinateur et a possiblement quitté en autobus vers Montréal. Son téléphone demeure fermé depuis son départ. Elle a les yeux bleus et les cheveux blonds, mesure 1m60 et pèse 58 kg. Sa description vestimentaire reste inconnue pour le moment. L’enquête est toujours en cours. Le SPS demande de le contacter au 418-699-6000 si jamais vous détenez de l’information sur la jeune fille.