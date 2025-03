Deux fondations régionales fusionnent

Après un an et demi de démarches intensives, la Fondation Vivre ma santé mentale (FVMSM) et la Fondation Équilibre Saguenay-Lac-Saint-Jean s’unissent pour ne devenir qu’une entité, afin d’élargir l’offre de services en santé mentale dans la région.

L'annonce officielle de la fusion s’est déroulée ce mercredi, aux bureaux de la Fondation Vivre ma santé mentale à Chicoutimi. La directrice générale de l’organisme, Louiselle Brassard, explique les démarches entourant l’avènement du projet, suggéré en novembre 2023 par la directrice générale de la Fondation Équilibre, Myriam Taillon.

« On a pu déposer en avril 2024 un Acte de fusion entre nos organismes, au Registre des Entreprises du Québec. Le tout s’est officialisé le 18 avril, mais après il reste tout de même la mise en place. Autrement dit, aujourd’hui, on a un nouveau site internet, un logo, comités et on se réapproprie cette nouvelle entité-là », souligne-t-elle.

La Fondation Vivre ma santé mentale se définit également comme un Centre communautaire de soutien et d’entraide en santé mentale adulte, une nomination qui lui permet de s’identifier clairement parmi les autres organismes régionaux.

« On a eu de l’aide d’un organisateur communautaire et on a fait des recherches pour bien se définir. Un centre communautaire et un centre d’aide et de soutien, c’est ce que nous étions et c’est ce que nous sommes encore à ce jour. On n’a pas eu à s’adapter, on a juste mis des mots sur ce que l’on est vraiment, c’est-à-dire une fondation et un centre communautaire de soutien et d’entraide », émet Mme Brassard.

Une suite prometteuse

L’organisme est maintenant prête à poursuivre sa mission pour aider les gens souffrant d’une psychopathologie à devenir des acteurs proactifs de leur rétablissement. La suite est prometteuse, aux dires du co-fondateur et président, Dr. Luc Cossette.

« Le fait de rallier les forces, entre nos deux fondations, améliorer la structure de base pour nous permettre de poursuivre notre bonne volonté de vouloir améliorer les services à la santé mentale pour la population », mentionne-t-il.

M. Cossette laisse savoir que les besoins sont criants et multiples au Saguenay-Lac-Saint-Jean, surtout depuis la pandémie. Il amène toutefois sa vision des choses en ce qui concerne l'aide accordée aux personnes atteintes d'une psychopathologie.

« Pour aider les gens en santé mentale, oui prescrire de la médication c’est une chose importante, et pour moi ça compte peut-être pour un 30%. Un autre 30% représente l’entourage, les amis, la famille, les intervenants. Finalement, le dernier 40%, qui est souvent sous-estimé, symbolise le pouvoir de la personne elle-même. L’objectif est de maximiser ce 40% là pour que les gens n’aient pas à subir leur maladie, mais pour qu’ils aient le contrôle sur elle », raconte-t-il.

À savoir qu'une nouvelle identité visuelle vient avec cette fusion, en plus de la mise en fonction d'un site internet revampé. L'accès aux informations et aux différents onglets a été optimisé pour offrir une navigation fluide et rapide pour les usagers.

Celui-ci sera accessible dans la semaine à venir, des détails demeurant à finaliser. Il pourra être parcouru en consultant le www.fondationvivremasantementale.ca.