24 logements de plus en six mois à La Baie

Ce sont 24 logements de plus à prix abordable qui se sont ajoutés dans les six derniers mois à La Baie. Le projet est celui de l’Office municipal d’habitation (OMH).

TVA Nouvelle rappelle qu’en cette période de pénurie de logements, les 24 nouvelles unités baieriveraines tombent vraiment à point. Les logements sont destinés prioritairement aux locataires ayant des budgets un peu plus limités. Les loyers ont tous trouvé preneurs rapidement, en l’espace de trois semaines, en vertu d’une longue liste d’attente qui existe depuis un bon moment. Rappelons que la construction avait débuté en octobre et que lundi, les premiers locataires prenaient possession de leur nouvel emplacement. Les 3 ½ et 4 ½ seront loués à des tarifs se situant entre 600 $ et 800 $.