Mise en place d'un système d'infrastructures d'eau à Sainte-Rose-du-Nord

La ministre Andrée Laforest, et le député de Dubuc François Tremblay, confirment qu'un important projet en infrastructures d'eau à Sainte-Rose-du-Nord sera soutenu financièrement par le gouvernement du Québec.

Rappelons que la localité de Sainte-Rose-du-Nord souhaite remplacer son réseau d'égout unitaire artisanal afin de mieux desservir la population et de répondre aux normes environnementales. Le projet vise donc la construction d'un nouveau réseau d'égout domestique ainsi que celle d'une station d'épuration des eaux usées. Le gouvernement du Québec œuvre de concert avec Sainte-Rose-du-Nord pour la concrétisation de son projet et l’appuiera dans une proportion de 95%, information confirmée par une source proche du dossier. Le montage financier a d'ailleurs été finalisé et les démarches se poursuivent. Le lancement des appels d'offres par Sainte-Rose-du-Nord devrait avoir lieu à l'automne 2025 et le début des travaux, au printemps 2026. Ces derniers devraient s'échelonner sur une période de 2 à 3 ans. Le maire Claude Riverin estime que l'annonce vient concrétiser des années d'efforts visant à permettre à Sainte-Rose-du-Nord d'enfin respecter les normes en matière de traitement des eaux usées.