Saint-Honoré: le maire Bruno Tremblay tire sa révérence

Il y songeait depuis quelques mois, mais sans en être vraiment certain. Mais après 16 ans passés en politique active, le maire de Saint-Honoré Bruno Tremblay tire sa révérence, annonçant que l’actuel troisième mandat à la mairie se terminant en novembre prochain est son dernier.

« En fait, pour être plus exact, ça fait deux ans que l’idée a commencé à me trotter dans la tête. Je vais avoir 64 ans bientôt. Et si j’y allais, j’aurais peut-être terminé un quatrième mandat à mes 68 ans. Je regarde autour de moi et je vois que la santé n’est pas présente partout. Je vois des proches quitter ou se battre contre la maladie. Ça fait réfléchir. Personnellement je m’estime chanceux, j’ai une bonne santé. Je me suis alors dit que je voulais profiter de la vie, avec ma blonde et mes proches ».

Parcours

Bruno Tremblay a été élu pour une première fois en 2009 comme conseiller municipal. C’est même l’ex-mairesse de l’époque, Marie-Luce Martin, qui était allée le recruter sur les lieux de son travail. Au mandat suivant en 2013, fort de son expérience comme échevin, il tente sa chance comme maire, affrontant deux candidats, remportant alors 52% des voix. Et pour les deux autres élections de 2017 et 2021, il sera élu par acclamation, sans opposant.

Respect

À quoi attribue-t-il son long parcours et cette confiance que lui témoignent les citoyens? « D’abord, j’évite les réseaux sociaux, je ne commente rien. Je ne réponds pas sur les pages « Spotted », j’estime que ce n’est pas une tribune pour un maire. Je vois d’autres maires ou conseillers se faire ramasser comme ça ne se peut pas, là-dessus. Je sens que nos citoyens ici sont respectueux, et ils savent que je le suis tout autant ». Le maire Tremblay l’avouera : il a eu tout de même recours aux réseaux sociaux pour expliquer aux citoyens les changements apportés prochainement sur le territoire quant à la collecte des bacs. Avec ces explications, la grogne qui s’était installée s’est estompée considérablement, nous avoue-t-il.

Maire et homme d’affaires

L’important « coup de volant » que donnera Bruno Tremblay à sa vie en terminant sa carrière de maire passe aussi par un changement au niveau des affaires. Voulant se délester d’obligations qu’il remplit depuis bon nombre d’années, il vend aussi son centre de coupes de viandes, pour ne conserver que son ébénisterie et ses deux loyaux employés. Il conçoit que d’être à la fois maire et homme d’affaires est aussi un privilège, et qu’une ville peut être gérée comme une entreprise. Cette notion ne le quitte pas. « Une ville, faut que ce soit géré comme une entreprise. Quand tu regardes le parcours de gens d’affaires en politique et qui ont réussi à bien gérer leur ville, selon moi c’est qu’ils l’ont gérée comme une entreprise ».

Fierté

Le maire Tremblay quittera la mairie de Saint-Honoré en novembre avec la satisfaction du devoir accompli. « Je suis fier de laisser une ville en santé, qui est passée de 5 600 citoyens en 2013 à près de 7 000 actuellement. Jusqu’à maintenant, depuis le début de l’année, il y a trois mois, 19 permis de construction résidentielle ont été demandés, alors que 62 l’ont été pour toute l’année 2024. On est nettement en progression depuis l’an dernier ». A-t-il des projets de « retraite politique »? « J’aimerais voyager, j’y songe. Mais une chose est sûre : je serai maire jusqu’à ma dernière journée. Et par la suite, je n’ai pas l’intention de jouer à la belle-mère avec la nouvelle administration ».