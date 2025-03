Une nouvelle candidate indépendante dans le district 4

Alors que des rumeurs persistantes sur le non-retour du conseiller municipal Kevin Armstrong planent, voilà qu’une candidate s’annonce dans le district 4, actuellement représenté par le conseiller. Sarah Desmeules, native d’Alma et citoyenne de Saguenay depuis 10 ans, annonce qu’elle sera candidate indépendante dans le district en novembre 2025, qui englobe notamment le centre-ville de Jonquière.

Mme Desmeules, qui se dit passionnée et déterminée, avoue avoir choisi de s’établir à Saguenay en 2015, séduite qu’elle était par la diversité des paysages, la richesse culturelle, les festivals animés et l'effervescence des commerces de la région. La candidate se dit aussi motivée par les enjeux environnementaux, le développement économique, mais surtout, par le désir de répondre aux besoins des citoyens.

Sarah Desmeules, qui habite le district 4 qu’elle compte représenter, désire aussi travailler avec les organismes à but non lucratif pour veiller à ce qu'ils ne manquent de rien en plus de soutenir les aînés, « des membres remarquables de notre communauté », mentionne-t-elle. Sa candidature survient alors que le conseiller actuel, Kevin Armstrong, a déclaré il y a quelques jours qu’il ferait part lui-même, « en temps opportun », de ses intentions quant à son avenir politique au sein de Saguenay, lui qui est aussi membre du Comité exécutif à la ville de Saguenay.