Un rendez-vous Place Centre-Ville Jonquière, une première depuis 1990

En raison des travaux ayant cours actuellement au Faubourg Sagamie, le Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean tiendra sa 61e édition à Place Centre-Ville Jonquière, une première depuis 1990. Les lecteurs et lectrices sont invités à y prendre part, du 25 au 28 septembre 2025.

« Une partie des espaces que le Salon louait au Faubourg Sagamie sera démolie dans les prochaines semaines, soit le Café Littéraire et le Carrefour de la bande-dessinée. Et comme il y a des travaux, il y a une partie du stationnement qui est présentement détruite et clôturée. L’an passé, on avait 25 locations de kiosques et c’était déjà trop petit pour répondre à la demande du public », explique la directrice générale du Salon, Sylvie Marcoux.

La recherche d’un local assez grand pour permettre le bon déroulement de l’événement s’est avérée être un processus de longue haleine. Mme Marcoux n’a ménagé aucun effort dans les derniers mois afin de trouver la perle rare, en remplacement temporaire du Centre des congrès du Delta Saguenay.

« On a découvert que les anciens bureaux de la compagnie Nordia étaient libres. C’est certain que ça sera différent, mais tout autant plaisant. On va pouvoir disposer les kiosques de façon différente. Il y a aussi de grandes fenêtres, on peut voir dehors, ça va être super lumineux. On va au moins chercher 10 000 pieds carrés de plus, donc ça va également être plus confortable. On a prévu des aires de repos. Ça va être un beau défi ! », souligne-t-elle.

Le nouvel emplacement permettra d’accueillir une quinzaine d’éditeurs supplémentaires, ce qui veut également dire que plus d’offres littéraires pourront être proposées aux visiteurs. Parallèlement, le Centre des congrès Delta Saguenay sera tout de même utilisé un minimum par le Salon, entre autres pour l’hébergement des invités et la tenue du cocktail, qui se fera au sein de la salle de bal.

À proximité de tout

L’avantage de cette relocalisation se trouve dans le fait que Place Centre-Ville Jonquière est au centre de tout. Écoles, restaurants, bibliothèque, résidences et terminus, ce qui facilitera certainement le déplacement des jeunes et des moins jeunes vers le Salon.

« Il y a au moins sept écoles dans ce secteur, dans un rayon de 1 kilomètre. Il n’y aura pas la logistique de devoir réserver des autobus, les enfants pourront tout simplement marcher pour s’y rendre. Les auteurs vont quant à eux pouvoir aller dans les restaurants aux alentours, même découvrir nos belles microbrasseries. Pour l’activité du Cabaret de lectures coquines qui s’effectue au Côté-Cour, c’est tout près ! Et comme il y a un 30% de la clientèle qui est en provenance du Lac-Saint-Jean, ça la rapproche un peu », précise Sylvie Marcoux.

L’équipe du Salon du livre de Saguenay conçoit que les gens seront potentiellement un peu déroutés par ce changement, surtout après 35 ans d’habitudes bien ancrées. Elle se donne donc comme mission, à l’automne, d’assurer une transition harmonieuse. Sylvie Marcoux signifie que déjà, les commentaires sont plus que positifs concernant la relocalisation, ce qui prouve qu’il s’agira d’une 61e édition plutôt prometteuse.

Les conseillers mobilisés

Les conseillers de l’arrondissement de Jonquière se sont mis à pied d’œuvre dans le dossier et ce, dès qu’il était temps de chercher un nouvel emplacement pour le Salon, comme en témoigne Carl Dufour.

« Pour nous, c’était vraiment important de conserver l’événement ici, à Jonquière, parce que c’est un produit d’appel qu’on a une fois par année. Au niveau des retombées économiques, c’est essentiel. On avait quelques autres emplacements dans notre mire, qu’on ne divulguera pas toutefois. On sait que c’est pour un an, donc on se met tout de suite sur la table à dessin avec les gens du Salon du livre. On va faire tout notre possible pour que l’évéenement reste dans l’arrondissement », émet-il.