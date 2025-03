Ville de Saguenay cède un nouveau terrain à Loge m’entraide

La Ville de Saguenay offre un nouveau terrain à l’organisme Loge m’entraide pour la mise sur pied de la Coopérative d’habitation La Solidarité. Le terrain, d’une valeur de 285 000$, se trouve sur la rue Saint-Alexandre, dans l’arrondissement de Jonquière.

Rappelons que le 20 novembre 2024, Loge m’entraide demandait à Ville de Saguenay un nouveau terrain municipal en remplacement de celui initialement problématique qui avait été offert au projet de Coopérative d’habitation La Solidarité. En effet, ce dernier aurait coûté approximativement un million de dollars à décontaminer.

« C’est tout en l’honneur de la mairesse d’être la première magistrate de Saguenay à avoir accepté d’accorder l’aide municipale requise que Loge m’entraide réclamait depuis 12 ans au projet de Coopérative d’habitation La Solidarité, en réponse à un besoin essentiel », émet la coordonnatrice de l’organisme, Sonia Côté, ajoutant qu’il s’agit d’un réel exploit d’avoir pu trouver un nouveau terrain en seulement un mois de recherche.

L’analyse des sols du terrain a été commandée par Mme Côté, malgré le fait qu’elle et la mairesse soient sûres à 99,9% que la zone n’est pas contaminée. Des analyses préliminaires de la ville ainsi que l’historique du terrain, sur lequel aucune construction n’a été effectuée, permettent de confirmer le tout.

Le coût total de réalisation du projet de 15 logements sociaux, incluant la construction, était évalué à 5,9 M$ en novembre dernier. Une nouvelle étude de viabilité sera toutefois actualisée en avril.

Faire du progrès pour mieux répondre aux besoins

La Ville possède plusieurs terrains vacants sur le territoire de Saguenay, mais Julie Dufour admet que des améliorations ont dû être apportées afin de mieux les connaitre. Les équipes se sont justement mobilisées afin de réussir à trouver la perle rare en seulement 30 jours.

« Cartographier la ville, savoir la grandeur de nos terrains et en faire un échantillonnage. Tous ces éléments ont été mis dans une liste. Donc quand quelqu’un sonne maintenant à la porte de la Ville, on est capable plus efficacement d’avoir tout notre répertoire et d’être en mesure de répondre aux besoins », soutient la mairesse.

Les prochaines démarches

Loge m’entraide espère que la construction de la coopérative débutera au plus tard l’automne prochain. L’organisme est actuellement en attente de la subvention de 3,2 M$ déjà annoncée par Québec, et compte en demander une au gouvernement fédéral.

De plus, du 1er septembre 2024 au 1er mars 2025, l’organisme a tenu une 15e et dernière campagne de dons pour élever les 470 000$ déjà amassés auprès de 862 donateurs. C’est donc pas moins de 500 000$ qui ont été récoltés, portant le grand total à 520 000$ auprès de 900 donateurs. Mme Côté a aussi annoncé un autre montant de 26 534 $ venant s’ajouter aux 520 000 $ qui provient cette fois, des intérêts rapportés grâce aux dons déposés en Fiducie.