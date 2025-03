Près de 20 000 personnes se sont prévalues des services l’an dernier

Depuis la fusion il y a un an et demi des organismes communautaires jonquiérois que forment le Centre d’Action Bénévole et Entre-Êtres, les différents services sont de plus en plus en demande dans la région. Ce sont plus de 19 000 personnes qui se sont prévalues de l’assistance offerte par le centre et ce de différentes façons, en 2023-2024.

« La mission première des centres bénévoles, parce qu’il y en a un peu partout au Québec, est de promouvoir l’action bénévole et de trouver le type de bénévolat qui vous convient. C’est certain qu’on veut marteler ce message-là, car plus les gens vont s’impliquer, plus on va pouvoir offrir de services. On vit dans un contexte économique présentement qui n’est pas facile pour personne, donc c’est d’autant plus important », rapporte l’agent aux communications pour le Centre d’Action Bénévole Entre-Êtres de Jonquière, Jean-Michel Gauthier-Robert.

L’organisme, composé de 65 bénévoles, est davantage reconnu pour son service d’accompagnement de transport médical. Celui-ci a d’ailleurs déjà permis à près de 7000 personnes de 65 ans et plus, étant incapables de prendre le transport en commun, de se rendre à leur rendez-vous. Les bénévoles parcourent environ 100 000 kilomètres par année, passant de Jonquière à Chicoutimi, jusqu’à Alma et même à Montréal, lorsque l’occasion se présente. Toutefois, les autres services sont tout aussi essentiels, comme en témoigne M. Gauthier-Robert.

« On offre, par exemple, un service gratuit d’entraide téléphonique pour briser l’isolement, le ‘’bonjour ou bonsoir quotidien’’. Sans oublier les accompagnements sur mesure, les visites d’amitié, le répit famille et SécuriCAB. La fusion avec Entres-Être nous a permis de diversifier notre offre, avec l’ajout du dépannage alimentaire et d’un milieu de vie », émet-il.

Ce sont 10 000 usagers en un an qui ont reçu une visite d’amitié, alors que l’aide alimentaire a pu aider 750 personnes.

Retour du service d’impôt à faible coût

Le mardi 10 mars dernier marquait le grand retour du service d’impôt à faible coût, après avoir été reconduit en 2024 de justesse. 25 bénévoles se rendent disponibles jusqu’au 29 avril prochain à la Place St-Michel du boulevard Harvey à Jonquière, les lundis, mardis et jeudis. Les ménages à revenu modeste peuvent faire préparer leur déclaration d’impôts pour la somme de 10$ seulement.

« L’année passée, on a réalisé 1900 rapports d’impôts. Une bénévole en a même effectué 300 à elle seule! C’est vraiment un service qui est en demande et on espère pouvoir le répéter encore longtemps. »

30e anniversaire

L’organisme fêtera son 30 anniversaire prochainement. En effet, les médias régionaux, les partenaires du centre de même que ses bénévoles, sont invités à se rendre à la salle du Côté-Cour de Jonquière le 29 avril prochain à partir de 15h jusqu’à 18h. L’invitation officielle sera lancée bientôt.

« On organise le tout en même temps que la semaine de l’action bénévole. C’est pour marquer le coup en rappelant notre mission et pour inciter les gens à supporter les autres organismes qui travaillent à pied d’œuvre pour venir en aide à la population », conclut-il.