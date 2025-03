La rue de la Chapelle enfin refaite

Le conseiller municipal de Lac-Kénogami, Jimmy Bouchard, avait une surprise à annoncer aux citoyens de son district, mardi matin, en marge de la mêlée de presse portant sur les détails de la phase 2 de la campagne de financement pour la sauvegarde de la chapelle Saint-Cyriac. La rue de la Chapelle sera enfin refaite et pavée, au grand bonheur des citoyens du secteur.

Interrogé par le 92,5 Ma radio d’Ici, Jimmy Bouchard a fait mention des grandes lignes du projet.

« Ça adonne que la rue de la Chapelle était passablement détériorée, ça a été beaucoup demandé par les gens des organismes du coin. Il y avait des petites réparations temporaires qui avaient été faites l’an dernier, mais cette année on passera à une réfection complète. »

Les travaux de réfection peuvent s’échelonner jusqu’au mois d’août prochain. Les appels d’offre n’étant pas encore sorties, le coût des travaux ne peut être précisé pour le moment. L’élu municipal confie toutefois que le contrat signé pourrait s’élever entre 400 000 et 700 000$.

L’annonce de cette réfection a d’ailleurs plus aux gens présents, à commencer par le président de la Société de développement du parc patrimonial Cyriac (SDPPC), Pierre Boudreault.

« Il y avait autant de bosses que sur une piste de cross-country. Il s’agit là d’une excellente nouvelle. Ça va certainement être plus agréable pour les gens de venir circuler. Il y a beaucoup de cyclistes, de marcheurs et des automobilistes qui viennent pendant tout l’été. Ça va être chose du passé et on espère que ce sera réglé le plus rapidement possible », souligne-t-il.