Les CPE affiliés à la CSN en grève

C’est aujourd’hui mardi et demain mercredi que sont tenues au Québec les deux journées de grèves dans les 400 Centres de la petite enfance (CPE) affiliés à la CSN. Rappelons qu’au Saguenay-Lac-Saint-Jean ils sont une trentaine, et leurs employées manifestent, dit-on, pour augmenter la pression sur le gouvernement.

Les travailleuses demandent notamment une charge de travail moins lourde, une meilleure rémunération pour assurer l’attraction et la rétention de la relève, des primes de disparité régionale pour les employé-es de certaines régions éloignées et des mesures pour améliorer la qualité des services aux enfants. On souhaite ainsi mettre fin à la pénurie de travailleuses que connaît le secteur actuellement. Le syndicat allègue que présentement, le gouvernement fait la sourde oreille à leurs revendications. Les travailleuses seront également réunies en assemblée générale mercredi pour adopter un mandat de grève, pouvant aller jusqu’à la grève générale illimitée. Rappelons que la CSN représente plus de 80 % des travailleuses syndiquées dans les CPE.