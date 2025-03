Un nouveau lieu de réseautage pour les femmes dans la région

L’association Women in Mining Canada permettra aux femmes du domaine minier de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean d’échanger ensemble, au sein d’un tout nouveau lieu de réseautage. La création de cet espace se fait dans le but d’adresser certaines problématiques, dans cette industrie encore à prédominance masculine.

Il s’agit d’une opportunité qui s’est présentée pour les instigatrices de la branche régionale, alors que les gisements sont de plus en plus remarqués au Saguenay-Lac-Saint-Jean, sans oublier l’entreprise Niobec qui est déjà présente à Saint-Honoré. Les cofondatrices de l’association, Sarah Sacleux et Alizée Lienard, ont mentionné en entrevue à Radio-Canada qu’il était important pour elles de mettre sur pied une zone où les femmes pourraient se sentir à l’aise de pouvoir discuter de toutes leurs situations. Elles soulignent parallèlement que certains ateliers offerts seront cependant ouverts tant aux femmes qu’aux hommes. À savoir que le regroupement du Saguenay-Lac-Saint-Jean comprend sept membres. Des activités de recrutement seront d’ailleurs organisées dans les prochains jours. L’objectif à long terme sera de focaliser les activités sur le mentorat.