RSI Environnement obtient le feu vert

Le gouvernement du Québec emboîte le pas et donne le feu vert à RSI Environnement d’aller de l’avant avec son projet d’optimisation et d’ajout d’un procédé thermique de traitement de sols.

Le Quotidien rappelle que l’entreprise de Saint-Ambroise avait reçu un avis favorable du BAPE en avril 2024. Le projet de RSI Environnement, évalué à 25 millions de dollars, permettra à l’entreprise de traiter plus de 30 000 tonnes de matières supplémentaires. Le décret confirme donc que 65 emplois sont ainsi consolidés, et le tout devrait amener la création d’une dizaine d’autres. RSI Environnement est un centre de traitement et de recyclage de sols contaminés et de matières dangereuses résiduelles, d’eau contaminée et de matières résiduelles.

Rappelons que dans le rapport qu’elle avait émis, le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement avait conclu « que le projet représente une contribution tangible à la gestion du passif environnemental » et que « les répercussions environnementales résultantes peuvent être considérées comme un compromis nécessaire et inévitable ». Notons que dans ses projections, l’entreprise réclamera dans le futur un autre certificat pour autoriser l’ajout d’un deuxième procédé thermique à l’usine de Saint-Ambroise.