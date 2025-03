Un nouveau terrain à Jonquière pour Loge m’entraide

La coordonnatrice de Loge m’entraide, Sonia Côté ainsi que la mairesse de Saguenay, Julie Dufour, ont fait le point sur le terrain, les fonds et l’avancement du projet de Coopérative d’habitation La Solidarité, ce jeudi.

Ville de Saguenay a cédé un terrain presque identique à celui qui avait été trouvé problématique fin 2024 et ce, en seulement un mois. Ce dernier se situe sur la rue St-Alexandre, en face de la rue St-Edmond, quartier St-Georges à Jonquière, d’une valeur de 285 000$.

La 15e et dernière campagne de dons de la coopérative s’est soldée avec 520 000$, provenant de 900 donateurs, s’élevant donc à un total de 546 534$ avec les intérêts du montant, qui est placé dans un compte à l’heure actuelle.

Mme Sonia Côté a également listé les diverses sommes qui permettront au projet de voir le jour, étant toujours en attente de la subvention du gouvernement fédéral.

« En fait il y a à l'aide de la ville également en capitaux. On a aussi un prêt hypothécaire qui va être fait et la subvention du gouvernement du Québec qui n'est pas à négliger, de 3.2 M$. Sans oublier les dons qu’on a récolté et les intérêts qui continuent. Alors c'est sûr que si on a le gouvernement fédéral qui nous donne la subvention qu'on souhaite, c'est certain que le montage financier sera ficelé », mentionne-t-elle.

L’analyse des sols du terrain a été commandée par Mme Côté, malgré le fait qu’elle et la mairesse soient sûres à 99,9% que la zone n’est pas contaminée. Des analyses préliminaires de la ville ainsi que l’historique du terrain, sur lequel aucune construction n’a été effectuée, permettent de confirmer le tout.

La coordonnatrice de Loge m’entraide décrit les prochaines étapes immédiates du projet.

« Les tests de sol s'en viennent, ensuite on va refaire l'étude de viabilité. En novembre 2024, le coût du projet total était de 5.9 M$, alors évidemment avec l'inflation, le temps c'est certain que nous qu’il y a une révision du budget qui sera faite. Alors c'est pour ça qu’en avril ou mai on va savoir combien coûtera le projet et combien il nous manque d’argent », rapporte Mme Côté.

Si tout se déroule comme prévu, les membres de Loge m’entraide pourront réitérer leur demande de subvention au gouvernement fédéral, avec l’espoir de débuter la construction à l’automne 2025.