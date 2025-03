Deux saguenéennes se préparent pour un trek en Grèce

Le tout premier trek organisé par l’agence Contact Amérique au profit de la Maison de soins palliatifs du Saguenay approche à grand pas. Prévue du 21 septembre au 2 octobre, l’expédition de 12 jours dans les Cyclades en Grèce requiert d’une importante préparation en amont pour les participants. C’est le cas de deux saguenéennes, Caroline Royer et Stéphanie Gagné, qui ont décidé de s’embarquer dans cette aventure.

« Pour ma part, j’avais déjà fait ce genre d’expédition-là dans le passé, mais je voulais maintenant l’essayer sous forme de trek. J’avais vu passer la publicité de la Maison de soins palliatifs du Saguenay à la télévision, alors j’ai contacté certaines de mes amies puis nous nous sommes inscrites dans cette belle folie-là », aborde Caroline Royer, qui est enseignante au primaire depuis 29 ans, mais aussi choriste et membre de la formation musicale Chœur Expérience Gospel.

Stéphanie Gagné a rejoint le trio, également composé à ce moment de Caroline Lévesque et de Cynthia Harvey, pour une raison liée à son travail, étant productrice et propriétaire des Films de La Baie.

« Caroline Lévesque m’avait contacté parce que les filles voulaient garder en images leur expérience, aussi pour présenter aux gens les activités de financement qu’elles allaient faire ainsi que l’expédition elle-même. Je me suis dit que tant qu’à aller filmer, autant embarquer avec elles ! », s’exclame-t-elle.

Depuis la dernière année, le quatuor avait la volonté de travailler ensemble pour amasser des sous. Toutefois, c’est en raison de problèmes de santé et de disponibilités que Caroline Lévesque et Cynthia Harvey ont dû quitter la course il y a quelques semaines. Près d’une trentaine de personnes participeront au trek à venir.

Un spectacle bénéfice au Calypso de Jonquière en mai

Après avoir organisé une méga vente de garage l’an dernier et amassé un premier 3000$, une seconde grosse campagne de financement est en préparation pour le 14 mai prochain. Il s’agira cette fois d’un spectacle regroupant une panoplie d’artistes de la région, au Calypso de Jonquière.

« D’autres annonces seront effectuées bientôt, on vient d’ailleurs d’avoir la confirmation de la deuxième tête d’affiche, soit Jeanick Fournier, qui a travaillé pendant 17 ans pour la Maison de soins palliatifs. Elle est vraiment fière et très heureuse de pouvoir contribuer à cette soirée. On espère vendre le plus de billets possible », ajoute Mme Gagné.

L’expédition pourrait rapporter un montant de près de 90 000$ à l’organisme qui est soutenu par deux partenaires, soit Cegerco et la Fondation de la Maison Notre-Dame. L’établissement saguenéen espère reproduire l’événement à nouveau en 2027.

Un défi personnel

Les deux femmes travaillent autant individuellement qu’en équipe afin de se préparer adéquatement au défi en septembre. Développer un bon cardio en marchant beaucoup et en s’entrainant, cela fait partie des activités physiques exercées par les principales intéressées.

« On veut faire aussi d’autres petits défis en région, dont la course des Pichous, pour nous pousser encore davantage », évoque Caroline Royer, qui fait part de sa principale motivation au quotidien: sa bonne amie a en effet été hébergée à la Maison de soins palliatifs du Saguenay, malheureusement décédée en mai dernier.

Stéphanie Gagné et Caroline Royer sont toutes deux prêtes à se dépasser à travers ce séjour.