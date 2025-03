« Il n’y a plus rien à faire pour la SAQ », Andrée Laforest 

La ministre responsable de la région et députée de Chicoutimi, Andrée Laforest, s’est prononcée à nouveau sur la situation entourant la fermeture prochaine de la succursale de la Société des alcools du Québec (SAQ) de la rue Racine à Chicoutimi. Malgré la demande de l’association de Centres-Villes Saguenay (CVS) de vouloir garder la SAQ ouverte, la ministre énonce qu’« il n’y a plus rien à faire ».

« Pour ma part, j’ai tout tenté, j’ai tout essayé. On avait même réussi, avec le directeur de CVS, à diminuer le loyer de 10%, mais ce pourcentage n’était pas assez considérable pour la SAQ. Il faut comprendre également que la SAQ, c’est une société indépendante, donc elle fait ses choix. On a vraiment tout fait pour la garder au même endroit », admet Mme Laforest, en marge de la première journée de la 38e édition de l’Expo Habitat Saguenay, jeudi dernier.

Après trois ans à constamment vérifier si des ajustements pouvaient être effectués pour optimiser les stationnements dans le secteur et à prendre en considération la densification changeante du centre-ville, la ministre a baissé les bras petit à petit dans ce dossier.

« Mon souhait, vraiment, ça a toujours été que la SAQ demeure sur la rue Racine. Cependant, ça fait trois ans que c’est difficile, trois ans qu’il n’y a pas d’améliorations au niveau de l’endroit. J’ai parlé trois fois au président de la SAQ. Rendu-là, c’est leur décision », mentionne-t-elle.

Rappelons que la fermeture de la SAQ de la rue Racine est prévue pour le 12 avril prochain.

Une réponse qui ne passe pas pour CVS

Le 28 février dernier, le président et chef de la direction de la SAQ, Jacques Farcy, avait maintenu sa position quant à la fermeture de la succursale du centre-ville de Chicoutimi, émettant que divers facteurs stratégiques et économiques avaient été pris en compte dans la décision, le tout décrit dans une lettre adressée à l’association CVS.

Une réponse n’a d’ailleurs pas tardé à être émise de la part du président de CVS, Charles Boudreault, qui émet qu’il s’agit d’une décision inacceptable pour la communauté. Ce dernier stipule également que le PDG de la SAQ aurait justifié la décision de fermer la succursale du centre-ville par un faible volume de ventes.

« Monsieur Farcy allègue que la succursale est utilisée comme un dépanneur. Pour nous, les achats plus petits par transaction peuvent refléter une demande locale pour des achats pratiques, quotidiens, et doivent être considérés », déplore l’association.

Le PDG aurait aussi fait état des autres succursales à proximité, qui sont selon lui suffisantes pour répondre aux besoins de la clientèle du centre-ville.

« Plusieurs millions de dollars ont été annoncés pour la revitalisation du centre-ville de Chicoutimi, un secteur en voie de densification urbaine importante. Dans ce contexte, il est légitime que la SAQ conserve une succursale dans ce secteur en plein développement », rappelle l’organisation.

Une série d’actions

De nombreuses actions ont été posées au cours des dernières semaines par Centres-Villes Saguenay dans l’espoir que la SAQ revienne sur sa décision, mais en vain. Une manifestation s’est déjà tenue devant la succursale, et une pétition cumulant plus de 1000 signatures a été lancée. CVS lance tout de même un appel à la mobilisation aux citoyens et à ses partenaires.