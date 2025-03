C’est le temps de se sucrer le bec !

Qui dit printemps au Québec, dit cabane à sucre! Traditionnelle ou réinventée, elle est sans aucun doute un rassemblement festif. Plusieurs activités sont au menu sur le territoire de Saguenay pour satisfaire vos papilles et faire revivre votre cœur d’enfant. Des institutions comme L’Érablière au Sucre d’Or, à Laterrière, offre une expérience gourmande depuis 1965.

« On a investi beaucoup en forêt pour la production de sirop d’érable. On possède presque 7000 entailles maintenant. On s’est ensuite construit une usine de fabrication de sirop d’érable, puis un agrandissement à l’été 2023 pour la fabrication de produits d’érable », mentionne le co-propriétaire de l’endroit, Vincent Néron.

La cabane à sucre est ouverte depuis le 8 mars dernier, et demeurera en opération jusqu’au 27 avril prochain. L’engouement envers l’activité ne cesse de croître, remarque M. Néron, qui accueille autant des familles que des entreprises régionales.

« C’est très achalandé, j’ai beaucoup de demandes. Deux semaines après la sortie de mes réservations, toutes les places sont déjà comblées », admet-t-il.

Brunch et tire d’érable sur neige à volonté, visite de l’usine de production, jeux gonflables et chansonnier, l’organisation et les efforts mis dans la préparation de la saison témoignent du succès de l’activité.

« On essaie toujours d’améliorer certains aspects de la cabane à sucre à chaque année, mais sincèrement, la réponse des gens reste extrêmement bonne, donc on est super heureux. »

Domaine le Cageot

Le Domaine le Cageot, situé sur le Chemin Saint-André à Jonquière, aura également beaucoup au programme pour sa cabane à sucre, qui se déroule les 15 et 16, 22 et 23, 29 et 30 mars, ainsi que les 5 et 6 avril prochains.

En plus des forfaits visite et dégustations à la découverte des gammes d’alcool, de vins, des spiritueux et des produits agroalimentaires, des promenades en raquette sont également offertes au vignoble.

Sans oublier le service de bar, qui sera en fonction de 10h à 16h pour toutes les journées mentionnées plus haut. Les classiques, comme le brunch traditionnel concocté par Les trois chefs Maitre Traiteur et la tire d’érable sur neige, seront aussi servis.

Parallèlement, c’est également le 8 mars que s’est tenue la journée cabane à sucre au centre-ville d’Arvida. Au cours de l’événement, plusieurs animations ont eu lieu simultanément, d’abord avec une performance festive de Jack Solo, mêlant plusieurs styles de musique populaire. Les participants avaient aussi l’occasion de savourer de la tire d’érable ainsi que des gaufres fraîches préparées par Bec Sucré. La librairie Le Kiosque de Quartier a permis à la population d’assister à une animation directement sur le site. Par ailleurs, la Troupe Les Fous du Roi a émerveillé la foule avec ses jongleries et ses attirails de bûcherons. Du côté de l’aréna du Foyer des Loisirs, les visiteurs ont eu l’opportunité de s’initier au traîneau à chiens en compagnie de La Ferme à Minuit.