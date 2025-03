Mark Carney maintiendrait des ministres clés en poste

Le premier ministre désigné Mark Carney jongle sérieusement avec l’idée de maintenir en poste dans son prochain cabinet des ministres clés qui transigent depuis plusieurs semaines avec les principaux membres de l’administration Trump.

La guerre commerciale que mène Trump contre le Canada et son désir d’annexer le pays pour en faire le 51e État américain ont complètement chamboulé les relations canado-américaines au cours des dernières semaines. Résultat, la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, le ministre des Finances, Dominic Leblanc, et le ministre de la Sécurité publique, David McGuinty, devraient conserver leurs fonctions. Le nouveau cabinet devrait par ailleurs être annoncé au plus tard vendredi. Tout indique que M. Carney convoquera les Canadiens aux urnes le lundi 28 avril ou le lundi 5 mai, selon La Presse. Dans un tel scénario, il devrait demander la dissolution du Parlement au plus tard le 23 mars.