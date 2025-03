Le territoire de Saguenay ajouté à la zone réglementée de l'agrile du frêne

Le territoire de Saguenay a finalement été ajouté à la zone réglementée de l’agrile du frêne, par l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA). Le processus d’abattage débutera à la fin du mois, à Chicoutimi et à La Baie.

Le tout a été confirmé via un communiqué publié mardi. L’agence indique qu’il est dorénavant interdit de transporter des matériaux de frêne, comme des billes, des branches et des copeaux ainsi que tout type de bois de chauffage en dehors de la zone réglementée sans autorisation. L’ACIA dénote par ailleurs que l’agrile du frêne, qui est un insecte nuisible très destructeur pour ce type d’arbre, représente une véritable menace économique et environnementale. Rappelons que la Ville de Saguenay avait annoncé en février qu’elle allait procéder à l’abattage d’environ 600 frênes, l’opération qui devrait prendre fin à la fin avril. Des lettres informant de l’intervention ont été soumises il y a quelques semaines aux citoyens ayant des frênes qui sont sous la responsabilité de la Ville sur leur terrain.