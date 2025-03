Une certaine impopularité des élections dans la région

Une seule personne se montre intéressée au poste de conseillère municipale à Saint-André du Lac-Saint-Jean, alors qu’aucun candidat libéral fédéral ne se présente dans les trois circonscriptions du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Saint-André du Lac-Saint-Jean se trouve sous administration provisoire de la Commission municipale du Québec (CMQ) suivant la démission des six conseillers municipaux et de la mairesse le 10 janvier dernier, démissions qui auraient été causées par des désaccords entre ces derniers et l’administration. Pour l’instant, seule la directrice générale et greffière-trésorière reste en poste, se disant impatiente du retour du conseil municipal, mais que pour ce faire, un minimum de quatre membres du conseil est nécessaire, rapporte Radio-Canada.

Rappelons que les élections municipales auront lieu le 2 novembre prochain, les élections partielles présentes provenant d’un décret ministériel de la ministre Andrée Laforest. En ce qui concerne les élections fédérales, l’ancien député libéral jeannois Richard Hébert croit qu’il reste beaucoup de travail du côté du Parti Libéral du Canada (PLC). En effet, les membres du parti doivent trouver 3 candidats pour les représenter au cours des prochaines élections, qui auront lieu au plus tard le 20 octobre 2025. M. Hébert rapporte avoir fait plusieurs appels dans le but de convaincre des gens à se lancer en politique.

Lors des élections de 2021, M. Hébert était le seul candidat libéral de la région. Ce dernier croit que les gens désireux de se lancer en politique ont le choix entre le PLC et le Parti Conservateur du Canada car, selon lui, un vote au bloc équivaut à un vote conservateur.