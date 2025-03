Jean-Luc Roberge poursuit la STS

(Photo : Archives CKAJ)

L’ex-directeur de la Société de transport du Saguenay, Jean-Luc Roberge, passe en “mode contre-attaque”, et lance une poursuite conjointe totale de 550 000 $ contre le directeur actuel Frédéric Michel et les conseillers municipaux administrateurs de la STS Claude et Marc Bouchard, de même que Michel Potvin.