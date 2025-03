Deux autres projets en négociations avec Port Saguenay

Le fait que Saguenay n’ait pu finaliser la venue d’une usine de Vianode à Port Saguenay ne fait pas baisser les bras à la ministre régionale Andrée Laforest. En entrevue studio au 92,5 ma radio d’Ici, la ministre a même confirmé que des négociations sont actuellement en cours pour l’avènement de deux autres projets au Port de Grande-Anse.

Certes, Mme Laforest semblait dire qu’on ne dévoilera plus aussi facilement les noms des compagnies avec qui on négocie.

Et elle admet que peu importe la compagnie, on est prêts pour leur venue à Saguenay. Mais qu’il n’y a pas que l’énergie qui fasse partie de leurs demandes lors de négociations.

« Oui on est prêt à les accueillir, mais les compagnies connaissent la procédure. Il faut préparer le terrain et amener des infrastructures. Là on parle de Vianode, mais possiblement qu’il ne faudrait plus donner le nom des compagnies parce qu’on voit ce qu’il arrive. Deux autres entreprises sont en négociations », laisse-t-elle savoir.