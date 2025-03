Une 38e édition plus verte

C’est plus de 100 exposants qui sont installés au pavillon sportif de l’UQAC, ce jeudi 6 mars, pour la journée d’ouverture de la 38e édition du Salon Expo Habitat Saguenay.

Le salon, organisé par l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ) Saguenay-Côte-Nord, permet de mettre en contact et de présenter une panoplie d’artisans, de compagnies et d’entrepreneurs, tous liés au domaine de la construction.

Cette année, le salon a entrepris de nouvelles tactiques pour réduire son impact environnemental. Le directeur du développement stratégique de l’APCHQ Saguenay Côte-Nord, Michaël Gagnon a expliqué les changements qui ont été mis en place cette année. Le point principal: remplacer le guide du visiteur en papier par une application du salon.

« C’est un gros changement écoresponsable qu’on a fait cette année. C’est aussi plus interactif, les exposants peuvent tenir leurs concours, leurs tirages et plein de produits en vedette, de nombreux éléments peuvent être développés avec l’application, donc c’est vraiment intéressant. Les visiteurs l’utilisent comme leur guide habituel, mais c’est sous forme de code QR à la place. »

En plus de présenter des entreprises éco-responsables, les organisateurs du salon ont aussi prévu une manière de le rendre très près de la carboneutralité.

« On a plusieurs exposants qui sont qualifiés d’éco-entrepreneurs, et qui sont là depuis quelques années déjà. On paie également des arbres à l’entreprise Carbone boréal pour compenser les émissions de gaz à effet de serre émises par le salon », ajoute-t-il.

M. Gagnon a aussi expliqué qu’ils ont dû agrandir la surface disponible et réfléchir au placement des kiosques, puisque la demande est grandissante d’année en année, cette dernière excédant une fois de plus la disponibilité.