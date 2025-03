Un citoyen de la Zec conteste l'entretien de la route L-200

Un citoyen de Saguenay ayant son chalet sur la Zec Martin-Valin depuis 25 ans, Stéphane Duperré, dénonce qu’on veuille obliger les utilisateurs à mettre la main dans leurs poches pour payer l’entretien de la route L-200 qui sillonne le territoire des Monts-Valins.

Pour M. Duperré, le tout équivaudrait à payer pour un service pour lequel il paie déjà. Le citoyen en a gros sur le coeur, particulièrement contre l’Association d’entretien des chemins d’accès des Monts-Valin, un organisme à but non-lucratif qui, selon lui, leur a été imposé, sans que les villégiateurs de la Zec Martin-Valin en soient adéquatement informés.

« Cet automne, un OBNL se forme pour entretenir le chemin L-200. Personne de la Zec n’a été avertie, aucun membre n’a été averti, c’est arrivé par la porte de derrière. C’est comme si dans le quartier chez vous ce n’est plus la ville qui en fait l’entretien, il y a quelque chose d’autre qui s’est formé et il faut que tu payes pour passer chez vous , déplore-t-il.

Le secrétaire-trésorier de l’Association, Guy Doré, réplique que la création de l’OBNL n’a pas été imposée en catimini, que le tout a été présenté aux 26 associations gravitant autour des Monts-Valin, et qu’Il appartenait ensuite aux associations d’informer leurs membres, dont ceux de la Zec Martin-Valin. Mais il semble que ce ne soit pas tout le monde qui ait reçu l’info, selon lui.

« C’est la Zec qui était sensée remettre l’information à tous ses membres, d’ailleurs, plusieurs villégiateurs de la Zec nous disent la même chose. Eux, ils ont toujours pensé qu’ils payaient pour le chemin, alors qui ne l’ont jamais fait. »

M. Doré souligne que tout est transparent au sein de l’Association d’entretien des chemins d’accès des Monts-Valin. Il ajoute aussi que des représentants de la Zec Martin-Valin ont participé à toutes les rencontres qui ont mené aux prises de décisions, et que les états financiers ainsi que tous les chiffres sont disponibles.

« La semaine dernière, quand une réunion d’urgence a été convoquée, j’ai fait la présentation des états financiers depuis le 6 décembre à toutes les associations présentes à la rencontre. Elles peuvent ensuite divulguer ces informations à leurs membres. De notre côté, tout est comptabilisé et légal. »

Vérification faite: la directrice générale de la Zec Martin-Valin, Marie-Josée Savard, avoue que toute l’information voulue est disponible et remise régulièrement à ses membres, via des infolettres et des courriels, entre autres. Par contre, elle admet que la Zec est peut-être dûe pour une assemblée générale extraordinaire de ses membres, question que tout le monde soit au même diapason sur les infos qui circulent.

Entretien poursuivi

Les responsables de l’Association d’entretien des chemins d’accès des Monts-Valins signifie par ailleurs que l’entretien de la route L-200 se poursuivra encore pour quelque temps. Les responsables ont rencontré mercredi des représentants des ministères impliqués dans le dossier, soit le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) ainsi que le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation.

Cette réunion, dit-on, s’est déroulée dans un esprit constructif et a démontré une réelle volonté de collaboration entre les parties prenantes. Une prochaine rencontre est prévue d’ici environ deux semaines afin d’assurer un suivi sur les solutions durables soulevées pour l’entretien de la L-200. En attendant, l’entretien et le déneigement de la L-200 se poursuivront.

L’Association rappelle à tous les usagers l’importance de s’acquitter du droit de passage, essentiel au maintien de cette route.