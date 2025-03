Saguenay soutient la construction de logements abordables

La Ville de Saguenay met en place un crédit de taxes, selon certaines conditions, pour la construction de nouveaux bâtiments résidentiels de six logements et plus. La mesure a été adoptée en marge de la séance du conseil municipal, ce mardi.

Le crédit se décline en quatre points distincts. D’abord, il vise les constructions neuves d’immeubles de six logements et plus, des immeubles qui doivent proposer des logements à un prix inférieur à un loyer maximum établi selon la grandeur des logements. La mesure est de 100% et s’applique sur la valeur foncière du bâtiment et sur les services essentiels, soit eau, égouts, ordures et matières organiques. Durant la période de crédit, le compte de taxes ne comprendra que le montant lié à la valeur du terrain. De plus, les propriétaires de ces futurs immeubles doivent demander leur permis de construction après l’entrée en vigueur de ce règlement pour se qualifier pour le crédit. Cette mesure s’applique dès l’entrée en vigueur du règlement, sans date de fin pour l’instant. Les personnes intéressées peuvent obtenir plus d'informations auprès de la Division revenu du Service des finances.

La Ville de Saguenay invite par ailleurs la population à visiter le tout nouveau site internet dédié à la Vision centre-ville 2024-2040. En y retournant régulièrement, toutes les personnes intéressées pourront prendre connaissance des mises à jour, de nouvelles actualités et de voir les chantiers actifs. Le site est déjà en ligne à l’adresse vision2040.saguenay.ca.