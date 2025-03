Des Chevaliers démunis face à la vente de l'église Saint-Isidore

La récente décision de vendre au privé le bâtiment de l’église Saint-Isidore du secteur Rivière-du-Moulin à Chicoutimi ne fait pas que des heureux. Le Conseil des Chevaliers de Colomb, qui y était logé au sous-sol, se retrouve sans local et cherche désespérément à se relocaliser…sans succès.

Le chevalier Carol Grenon a confié au 92,5 que jusqu’à maintenant, toutes les recherches de local pouvant accueillir les activités des Chevaliers de Colomb du secteur sont demeurées vaines. Les tarifs locatifs demandés sont trop élevés pour ce que le Conseil a comme revenus. Les membres se retrouvent donc pour ainsi dire « démunis », alors que normalement, à l’inverse, c’est l’organisme à but non lucratif des Chevaliers de Colomb qui vient en aide lui-même aux démunis. Carol Grenon avoue qu’il a aussi demandé de l’aide aux autorités municipales, notamment à son conseiller Michel Potvin, sans toutefois obtenir d’aide jusqu’à maintenant. Il est donc fort possible que les frères Chevaliers effectuent une visite à une prochaine séance du conseil municipal de Saguenay pour se faire entendre. D'ici là, le 92,5 a transmis son questionnement face au dossier auprès du président d'arrondissement de Chicoutimi Jacques Cleary et également au conseiller Michel Potvin. Ce dernier nous a confirmé que des efforts étaient faits au niveau de la ville pour reloger le Conseil des Chevaliers, qui est considéré comme un organisme de charité et qui incidemment n'est pas reconnu par la ville.