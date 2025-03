Candidature de l'ex-délégué syndical Éric Thibeault pour l'ERD Saguenay

Ex-conseiller syndical et avocat à la retraite, le saguenéen Éric Thibeault annonce qu’il se porte candidat pour l’élection municipale de novembre 2025. M. Thibeault le fait sous les couleurs de l’Équipe du renouveau démocratique, dans le district 9 de Saguenay, actuellement représenté par le conseiller Michel Tremblay.

Homme d’équipe, Éric Thibeault dit vouloir changer l’image qui est véhiculée par le conseil de ville de Saguenay.

« Actuellement, chaque conseiller tire un bout de couverture dans chaque district, on ne sent pas qu’il y a une cohésion. Et quand on entend parler du conseil de ville, on s’aperçoit qu’ils sont en chicane, qu’ils ne s’entendent pas. Ce n’est pas sain et ça nous prend une équipe pour travailler », mentionne-t-il.

Le candidat Thibeault aime la proximité que confère le poste de conseiller municipal. Cela lui parle beaucoup.

« La politique municipale, c’est ce qui est le plus près des gens. C’est là que les gens peuvent vraiment sentir qu’il y a des personnes qui travaillent pour eux, et c’est ce qui m’intéresse par-dessus tout. »

Éric Thibeault reconnaît la qualité de vie dont jouissent les citoyens à Saguenay, une qualité de vie exceptionnelle, selon lui.

« Il y a beaucoup de travail à faire au niveau de l’habitation, par rapport à notre qualité de vie. On ne peut pas avoir cette qualité de vie à Montréal ou à Québec, et j’ai peur qu’on l’échappe », évoque-t-il.