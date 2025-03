La MRC du Fjord-du-Saguenay met en valeur des initiatives inspirantes

Des initiatives locales inspirantes pour préserver et valoriser l’héritage du passé dans la MRC du Fjord-du-Saguenay ont été soulignées le 20 février dernier à Saint-Félix d’Otis. Plus de 60 personnes ont participé à la 5e édition de la Journée du patrimoine et trois prix ont été remis.

Dans la catégorie conservation et préservation du patrimoine bâti, le premier prix a été attribué à Julie Poirier pour avoir restauré la maison centenaire du 15 rue Saint-Thomas-Nord d’Anse-Saint-Jean.

Elle a été récompensée pour la qualité exceptionnelle des travaux et leur contribution à la préservation de l’histoire architecturale locale. Julie Poirier a fait revivre la demeure ancestrale qu’elle avait achetée et que plusieurs croyaient perdue.

« Il y avait des souris, des écureuils et même des chauves-souris à l’intérieur, raconte-t-elle. On faisait un peu de ménage et ça allait pour deux semaines durant l’été, mais on ne pouvait pas y demeurer le reste de l’année. Elle était en si mauvais état que les gens considéraient qu’elle était prête à être démolie. »

5 ans de travaux

Les travaux qu'elle a réalisés avec son conjoint et des amis ont duré 5 ans et n’ont pas été faciles. Julie Poirier, qui a mis la main à la pâte, a aussi dû faire preuve d’ingéniosité.

« C’était tout un défi et on l’a réalisé avec les moyens du bord parce que je n’avais pas d’agent. Des ouvriers de 60 ans et plus ont travaillé à la pelle et à la pioche, y compris pour refaire le ciment et tout. On a aussi fait du recyclage. Les fenêtres de mon portique proviennent d’une maison de la rue Jacques-Cartier à Chicoutimi. J’ai également retapé les anciennes portes. »

Dans la catégorie mise en valeur des paysages et des espaces publics, le premier prix a été décerné à Petit-Saguenay pour le réaménagement du cœur du village. Le jury a qualifié le projet d’exemplaire parce qu’il a intégré harmonieusement le patrimoine, la culture et le paysage pour dynamiser son milieu de vie.

Enfin, en ce qui concerne l’interprétation et la diffusion, c’est la Société de développement de Sainte-Rose-du-Nord qui s’est vu attribuer le premier prix avec l’exposition Dans les pas des Roserains. Les juges ont estimé que le projet valorise la mémoire collective et favorise le rapprochement entre les générations.

Conférences

Plusieurs conférences étaient également au programme de la journée, notamment sur les opportunités qu’apporte le patrimoine bâti pour le développement local. Une autre portait sur les chansons qui ont parlé du Saguenay Lac-Saint Jean et de ses habitants avant 1960.

La journée s’est terminée sur une réflexion concernant le patrimoine de demain.

Le préfet de la MRC Gérald Savard a souligné l'importance de cette rencontre.

« La préservation de notre patrimoine est essentielle pour maintenir l’identité et l’attractivité de notre territoire, a mentionné celui qui est aussi maire de Bégin. Chaque projet mis en valeur démontre l’engagement de notre communauté à protéger et transmettre cet héritage aux générations futures. »