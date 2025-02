La ministre Laforest parle de solutions possibles

Interpellée à l’issue d’une mêlée de presse vendredi, la ministre Andrée Laforest a notamment parlé des solutions possibles pour maintenir de manière permanente l’entretien de la route L-200 sur les Monts-Valin.

On se rappellera que l’Association d’entretien des chemins d’accès des Monts-Valin menaçait de mettre fin à l’entretien de la route dès dimanche, en plein début de la semaine de relâche. Une rencontre d’urgence ensuite tenue jeudi entre la ministre et l’association a permis d’éviter le pire. Pour la ministre, le fait de mettre cette mesure en application en plein début de semaine de relâche était un non-sens.

« Faire ça avant la semaine de relâche, c’est terrible. Poursuivre cet entretien-là, c’est une question de sécurité aussi. Ça concerne quatre ministères, la forêt, l’environnement, les transports et les affaires municipales. Je vais rassembler les directeurs de cabinet ou les ministres pour voir comment on peut agir. Il faut qu’on soit sur le dossier à temps plein », affirme-t-elle.

Mme Laforest est claire: peu importe si la tactique de l’Association était politique ou non pour lui forcer la main, tous doivent se parler pour en arriver à une solution.

« Il faut régler la situation et je le dis toujours, on est la région la plus visitée au niveau des motoneigistes et des quads. Les zecs ne peuvent pas sortir une à la fois en proposant des montants différents. Peu importe si c’est une pression politique ou non, la sécurité prime avant tout. »

Une autre solution de la problématique pourrait également se retrouver dans la cour de la MRC du Fjord-du-Saguenay, telle que l’évoque Mme Laforest.

« On regarde si la MRC peut se créer un fond, pour justement régler cette situation-là. Si la MRC peut faire ça, les municipalités pourraient payer avec une quote-part », conclut-elle.