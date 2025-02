39 nouveaux logements abordables à Chicoutimi

39 nouveaux logements sociaux et abordables verront le jour d’ici la fin de l’année 2025 à Chicoutimi. Ce grand chantier, d’une valeur de 13,4 M$, prendra la place de l’ancienne église Saint-Joachim, qui a été démolie en 2022.

Parmi les 39 logements de type 4 ½, 13 unités seront réservées aux personnes aux prises avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme, mais autonome, alors que les 26 autres appartements seront des logements abordables pour des personnes seules. L’Office municipal d’habitation (OMH) prévoit le début de la construction de l’édifice au mois d’avril prochain. À savoir que ce projet a été sélectionné dans le cadre du deuxième appel de projets du Programme d’habitation abordable Québec (PHAQ) de la Société d’habitation du Québec. Rappelons que les gouvernements du Canada et du Québec avaient annoncé l’an dernier qu’à l’échelle provinciale, 2 574 nouveaux logements pourront être réalisés rapidement en vertu de la sélection de 47 projets, dont celui de Chicoutimi.

La ministre responsable de la région, Andrée Laforest, qui était présente à l’annonce du projet ce vendredi, ne cache pas que l’état initial de l’église a engendré beaucoup de questions au départ, mais que le résultat final en vaudra certainement la peine.

« Avec l’église Saint-Joachim, c’était assez particulier. Je suis allé la visiter deux fois et on a tout essayé, on a aussi fait venir des ingénieurs pour voir si la structure était bonne. Malheureusement, ça a pris trop de temps et on a dû procéder à une démolition. Malgré ça, c’est un projet vraiment important, on va revitaliser le secteur »