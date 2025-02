Évacuation des pêcheurs à l'Anse-Saint-Jean

Les pêcheurs pratiquant leur loisir dans le secteur des glaces de l’Anse-Saint-Jean ont dû évacuer temporairement leur lieu de pêche. La décision a été prise hier à la suite d’une réunion entre les responsables du site et l’administration municipale.

Les pêcheurs avaient donc jusqu’à 7 heures ce matin pour quitter leurs sites. La mesure concerne surtout les pêcheurs qui ont des tentes installées au large. Les cabanes n’auront pas à être enlevées, mais on recommande aux occupants de les quitter. Cette mesure est prise en raison des grandes marées et des forts vents annoncés. On estime qu’un détachement de la glace pourrait survenir avec l’ensemble de ces éléments, et que de demeurer sur place serait de mettre en danger la vie des secouristes ou des autorités compétentes pour quelques poissons.

Les autorités ont donc demandé aux pêcheurs de faire preuve de collaboration et de responsabilité. Une première note émise jeudi soir mentionnait qu’idéalement les pêcheurs devaient avoir quitté d’ici le début de la nuit dernière, le pont de glace ayant dû être réparé hier à 16h à la suite de la marée haute et risquait de redevenir problématique avec la marée mi-montante en début de nuit dernière. Par ailleurs, les meilleurs moments pour circuler sur les glaces ce weekend à l’Anse-Saint-Jean sont estimés pendant l’avant-midi, généralement entre 7h et 12h30 de vendredi à dimanche.