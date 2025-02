La ministre confirme la réception de la pétition

Le bureau de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, a confirmé jeudi avoir bel et bien reçu la pétition initiée conjointement par la chroniqueuse politique et porte-parole de Saguenay Ensemble, Mme Catherine Morissette, et par la porte-parole de la Coalition Avenir Chicoutimi, Mme Cathy Fortin. C’est ce qu’a confirmé au 92,5 Ma radio d’Ici l’attachée ministérielle Élodie Masson, citant par message texte que “le ministère étudie actuellement la pétition”, réclamant qu’un observateur soit nommé par le gouvernement à Saguenay.

Rappelons que la pétition vise à rétablir, dit-on dans son libellé, une gestion saine, transparente et respectueuse des intérêts des citoyens au sein de la ville de Saguenay. On y cite également que Saguenay traverse une crise sans précédent, avec des factures d'avocats considérables atteignant des millions de dollars, Le conseil municipal muselé, et la gestion de la ville repose sur des poursuites, mentionne-t-on, avec des défenses juridiques et des mises en demeure, allant jusqu'à une mise en demeure de la mairesse contre sa propre administration. Les deux instigatrices ont réussi à amasser un total plus de 1 100 noms, un total que Mme Morissette juge “satisfaisant”.