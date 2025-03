Une somme de 7 424$ amassées pour les jeunes résidents de L’Oasis

C’est un montant de 7 424$ qui a pu être amassé grâce à la toute première édition du souper-spectacle organisé au profit de la Fondation santé Jonquière pour la Résidence à assistance continue L’Oasis du CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean, jeudi dernier.

La participation des convives à l’événement, qui s’est déroulé au Calypso de Jonquière, permettra la construction prochaine d’un parc sécuritaire et adapté pour les jeunes résidents de L’Oasis.

En effet, les huit jeunes passent une grande partie de leur temps à l’intérieur de la résidence. Malheureusement, les installations extérieures actuelles ne répondent pas à leurs besoins et limitent leur accès à des activités en plein air.

Avec ce projet, un module de jeux sera aménagé dans une cour extérieure clôturée, permettant ainsi aux jeunes de s’épanouir et de dépenser leur énergie dans un environnement qui s’accommodera à leurs limitations du quotidien.

« Aspirer à un projet d’une telle envergure nécessite un soutien financier important, et c’est grâce à tous les participants, donateurs et partenaires que nous pouvons concrétiser cette initiative », souligne la directrice générale de la Fondation santé Jonquière, Sandra Lévesque.

Rappelons que la Fondation santé Jonquière a pour mission de soutenir et favoriser le maintien et le développement des soins et des services de qualité offerts par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay–Lac-St-Jean pour ses installations sur le territoire de Jonquière au bénéfice de la population locale et régionale par l’acquisition d’équipements médicaux à la fine pointe de la technologie et la réalisation de projets.